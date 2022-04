Ahora que POCO ya está bien establecida dentro del mercado móvil, parece que la marca ha decidido navegar por nuevas aguas en busca de aventuras. Hace apenas unas semanas conocíamos que estarían listos para lanzar su primer reloj inteligente, pero no imaginamos que sería tan rápido.

La compañía china acaba de presentar su POCO Watch, el primer smartwatch de la marca, que llega con un montón de características y funcionalidades geniales. ¿Será que logran abrirse paso a una velocidad tan acelerada como lo hicieron con el mercado de smartphones?

Todas las especificaciones del POCO Watch

Características POCO Watch

Dimensiones y peso 39,1 x 34 x 9,98 mm. 31 gramos. Pantalla 1,6 pulgadas con resolución de 320 x 360 píxeles, panel AMOLED, biseles ultra delgados, soporte para 100 watchfaces y pantalla siempre activa. Sensores Acelerómetro, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), ritmo cardiaco, GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Modos 117 modos de ejercicio. Reconocimiento automático de actividad física, monitor de sueño y seguimiento de salud femenina. Conectividad Bluetooth 5.0 y NFC. Autonomía Hasta 14 días (225 mAh). Compatibilidad Android 6.0 e iOS 10.0 o superiores. Resistencia Hasta 5 ATM.

117 actividades deportivas para elegir, sensor SpO2 y una pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas con «Always On»

Dentro de la filosofía de POCO hay un par de cosas muy claras: primero, que sus dispositivos deben tener buenas prestaciones; y segundo, que su precio debe ser muy atractivo. Esto es lo que les permitió posicionarse tan bien en poco tiempo y es la fórmula de éxito que pretenden repetir con el su nuevo reloj.

El POCO Watch es casi el Redmi Watch 2, pues incorpora 117 modos deportivos, monitor de frecuencia cardiaca, medidor de saturación de oxígeno, acelerómetro, GPS, monitor de sueño, opciones de salud femenina y más.

Sin embargo, el POCO Watch es un reloj más pequeño, algo que ayuda mucho cuando es una chica quien desea usarlo. No obstante, esto no es impedimento para cambiar el panel AMOLED de 1,6” con resolución de 320 x 360 píxeles y tecnología «Always On Display».

Su batería es de 225 mAh, pero tiene una autonomía de hasta 2 semanas, que es mucho decir para un reloj tan compacto con tantas funciones. Además, llega con NFC, protección de 5 ATM y 100 watchfaces para elegir. Por desgracia no tiene altavoz ni micrófono, así que

no puedes utilizarlo para llamar o comunicarte con tu asistente virtual favorito, pero es compatible con notificaciones, control de música, control de cámara y más.

Precio y disponibilidad del POCO Watch

El POCO Watch ya está a la venta y tendrá un precio de 89,99 € en tiendas. No obstante, por 48 horas podrás adquirirlo por solo 69,99 € gracias a su oferta de lanzamiento en su página oficial.

¿Qué opinas de este reloj? Nos parece una opción muy interesante que dará de qué hablar durante las próximas semanas. Además, es un rival excelente para competir con los Realme Watch 2 Pro y Amazfit GTS, incluso con el Redmi Watch 2 Lite.