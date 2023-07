Este verano está siendo histórico, pero no para bien. En todo el mundo se están registrando olas de calor que alcanzan temperaturas récords y parece que esto no cambiará dentro de poco. Y las altas temperaturas no solo están afectando la salud de las personas, sino también a los animales, el medio ambiente e incluso los móviles (que aquí ya te hemos recomendado 7 trucos para evitar que el calor dañe tu smartphone).

Pues bien, si quieres protegerte del calor que está haciendo en este verano, te recomendamos que te hagas con un ventilador portátil. Estos son dispositivos muy prácticos y fáciles de usar con los que puedes refrescarte en cualquier lugar… ¿No sabes cuáles comprar? Pues aquí te traemos una lista de los 3 mejores ventiladores de mano y los 3 mejores ventiladores de cuello que puedes comprar en Amazon.

Los mejores ventiladores portátiles y de cuello para este verano

Ya sea que te gusten los clásicos ventiladores de mano o los modernos ventiladores de cuello, a continuación, te traemos una selección de los mejores que puedes conseguir en Amazon. Y no te preocupes por tu presupuesto, ya que hemos añadido opciones muy asequibles y otras que son lo mejor de lo mejor en el sector de los ventiladores portátiles.

JISULIFE FA35Pro

JISULIFE es una de las mejores marcas en lo que respecta al mercado de los ventiladores portátiles y aquí te traemos su ventilador de cuello más potente. Se trata del JISULIFE FA35Pro, un modelo muy ergonómico y ligero que viene con una batería recargable vía USB-C de 4000 mAh que garantiza de 4 a 20 horas de funcionamiento según la velocidad que uses. Además, tiene un potente sistema de tres turbinas que da un flujo de aire 3D que te mantendrá fresco. ¿Lo mejor de todo? Que actualmente te lo puedes llevar en oferta por solo 29,99 € (precio oficial de 49,99 €).

JISULIFE Life8

Si eres más de los de ventiladores de mano, entonces tienes que comprar el JISULIFE Life8 de 17,99 €. Su diseño en forma de cápsula te permite plegarlo para llevarlo fácilmente a cualquier lado. Además, tiene una linterna en su borde inferior que te puede ser muy útil y su batería recargable de 2000 mAh garantiza hasta 14 horas de uso en con una velocidad de 3300 revoluciones por minuto.

Ventilador de cuello ITHKY

Una opción muy económica de ventiladores de cuello es este modelo de la marca ITHKY. Este ventilador tiene un precio de 23,99 € y ofrece un flujo de aire en 360° muy refrescante y silencioso. Además, en su velocidad 2 ofrece una gran autonomía de 4 horas o 7 horas en velocidad 1.

Ventilador de mano MYCARBON

Si no quieres gastar más de 10 euros en un ventilador portátil, entonces tienes que elegir este modelo de la marca MYCARBON que cuesta 7,99 €. Este ventilador tiene hasta 3 velocidades ajustables, una batería recargable vía USB que brinda hasta 10 horas de uso y además de refrescarte, también puede servir de linterna gracias al LED que tiene en la tapa inferior.

Ventilador de cuello plegable AngLink

¿Te gustan los ventiladores de cuello, pero te parecen muy aparatosos? Pues entonces échale un vistazo a este de la marca AngLink. Este ventilador de cuello tiene un diseño plegable que lo hace muy portable. Además, lleva una pantalla LED que indica el estado de su batería de 5000 mAh que brinda hasta 12 horas de uso a velocidad mínima y que se recarga vía USB-C. ¿Su precio? 29,99 €.

Ventilador de mano ‎Gabless con powerbank

Finalmente, el último ventilador que te recomendamos es este modelo de la marca Gabless que trae una powerbank que puedes usar para alimentar el ventilador o tu móvil. Y si lo quieres para únicamente para refrescarte, debes saber que su batería de 5200 mAh garantiza hasta 20 horas de uso en la velocidad más baja. Finalmente, hay que mencionar que tiene hasta 5 niveles de potencia, una pantalla para saber el estado de la batería y cuesta 19,99 €.