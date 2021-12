La Navidad ya está aquí, y si estás pensando en qué regalar te tenemos una excelente idea: auriculares con cancelación de ruido activa. Estos son uno de los mejores gadgets que puedes obsequiar. ¿Quién no disfruta de escuchar sus canciones favoritas con una buena calidad de sonido? Por supuesto que todos lo hacemos.

Con unos buenos auriculares con ANC puedes pasar unas Navidades estupendas escuchando tus villancicos favoritos o tu Spotify Wrapped 2021. Por ello, hemos preparado para ti una lista de los mejores auriculares con ANC perfectos para estas fiestas.

Los 10 mejores auriculares con ANC para estas Navidades

Ya sea que quieras comprar unos auriculares con ANC para ti o para regalarlos a una persona especial, en esta lista encontrarás una gran variedad de opciones. Desde modelos con una buena relación calidad – precio, auriculares profesionales y hasta unos auténticos chollazos. Sin más preámbulos, comencemos.

TicPods ANC, los auriculares con mejor relación calidad – precio

Si lo que estás buscando son unos auriculares TWS que sean baratos, pero de calidad, los TicPods ANC son tu mejor opción. Son auriculares que ofrecen una cancelación de ruido activa impresionante, pueden eliminar hasta 35 dB de ruido. Además, tienen una excelente autonomía, ofreciendo 4 horas y media de reproducción con ANC activo, y 5 horas si el ANC está apagado.

Los TicPods ANC son muy resistentes. Cuentan con certificación IPX5 por lo que podrás usarlos para hacer ejercicio sin preocuparte por el agua o el sudor. Asimismo, estos auriculares ergonómicos tienen compatibilidad con el Asistente de Google y Siri. Eso a su vez significa que funcionan tanto con móviles Android como con iPhones. Y con todas estas características su precio te sorprenderá: 32 euros, una oferta que no puedes dejar pasar.

Soundcore Life Q30, elegantes y con gran autonomía

Si te gustan más los auriculares estilo cascos, tienes que comprar los Soundcore Life Q30. Este modelo tiene un diseño elegante y se encuentra disponible en los colores negro y rosa. Ofrece un sistema de cancelación de ruido activa capaz de bloquear hasta el 95% del ruido externo.

Pero lo que más tenemos que resaltar de los Soundcore Life Q30 es su bestial autonomía. Con la carga completa puedes escuchar música durante 60 horas o 40 horas si tienes activado el modo ANC. Además, estos cascos son muy flexibles y cuentan con partes articuladas para poder guardarlos fácilmente. ¿Su precio? 80 euros.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, uno de los mejores TWS de 2021

Si quieres regalar en esta Navidad uno de los mejores auriculares inalámbricos con ANC, te recomendamos que te gastes 55 euros comprando los Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Lanzados recientemente al mercado, estos gadgets de la marca china tienen características fantásticas.

Además del ANC que se deshace de ruidos de hasta 35 dB, estos auriculares tienen conexión dual que permite conectarlos a dos dispositivos a la vez. Esto significa que los puedes usar con tu móvil y tu ordenador al mismo tiempo. En cuanto a autonomía, los Redmi Buds 3 Pro con el estuche de carga pueden durar hasta 28 horas y tienen soporte para carga rápida e inalámbrica.

Nothing Ear (1), regala unos auriculares únicos y diferentes

Nothing es una de las marcas que nació este año. Y no es una empresa cualquiera, se trata del nuevo proyecto del creador de OnePlus que quiere diseñar dispositivos inteligentes diferentes, y vaya que lo ha logrado con los Nothing Ear (1). Son unos auriculares inalámbricos que tienen un diseño semitransparente, el cual se roba todas las miradas.

Su función de cancelación de ruido es fácil de activar, ya que solo debes presionar un botón para hacerlo. Otro de los puntos positivos de los Nothing Ear (1) es su ergonomía: son muy ligeros (4,7 gramos cada uno) y se adaptan con facilidad a la oreja. Pueden brindar hasta 5 horas de reproducción continua y con el estuche garantizan 34 horas de duración. Si quieres tener el diseño exclusivo de estos auriculares, te contamos que su precio es de 94 euros.

Bowers & Wilkins PX7, algo caros pero profesionales

Si tienes en mente comprar en estas fiestas auriculares profesionales con ANC y no te preocupa el precio, pues la famosa marca de equipos de audio Bowers & Wilkins (los que fabrican los altavoces del estudio Abbey Road) tienen unos auriculares perfectos para ti: los Bowers & Wilkins PX7 que cuestan 395 euros. ¿Los valen? Por supuesto que sí.

Son unos cascos profesionales que ofrecen una calidad de sonido espectacular. Su tecnología de cancelación de ruido es de tres niveles. El primer nivel de ANC sirve para entornos con poco ruido como una oficina, mientras que el último cancela por completo cualquier ruido brindando un silencio absoluto. Su autonomía es de 30 horas y tienen una carga rápida de 15 minutos que brinda 5 horas más de uso.

Energy Sistem Headphones BT Travel 5, los cascos más baratos con ANC

En caso de que prefieras el estilo clásico de los cascos, pero quieres unos al precio de un TWS barato, aquí te traemos una excelente opción. Puedes comprar los Energy Sistem Headphones BT Travel 5 por tan solo 34 euros, un chollazo imperdible.

No creas que por su bajo coste son auriculares limitados. Por el contrario, los Energy Sistem Headphones BT Travel 5 son muy completos. Tienen Bluetooth 5.0 para garantizar una conexión de calidad, compatibilidad con el Asistente de Google y su batería les permite brindar una autonomía de 16 horas de reproducción continua o 12 horas cuando tienen activo el modo ANC. Su diseño monocromático y minimalista destaca por sus almohadillas giratorias que te permiten guardarlos en cualquier lugar.

Razer Hammerhead True Wireless Pro, unos auriculares para gamers

Si eres fanático de los videojuegos (o si lo es la persona a la que quieres regalar en esta Navidad) los Razer Hammerhead True Wireless Pro son los auriculares que tienes que comprar. Estos son unos magníficos TWS que tienen cancelación de ruido activa híbrida capaz de contrarrestar cualquier tipo de sonido del exterior. De esta forma nada te molestará cuando estés jugando una partida.

Los Razer Hammerhead True Wireless Pro ofrecen un modo de juego que al activarlo reducen la latencia de la conexión. Así, mejoran la sincronización entre el audio y el vídeo, lo que le permite al jugador tener un mejor rendimiento en una partida. Sin duda alguna es el regalo perfecto para un gamer en estas fiestas. ¿Su precio? 150 euros.

Beats Studio Buds, auriculares con mucho estilo

Beats es la marca de auriculares por excelencia y no podíamos finalizar esta lista sin recomendar uno de sus excelentes productos. Estamos hablando de los Beats Studio Buds los cuales puedes comprar en tres colores diferentes: blanco, negro o el espectacular rojo. Pero no solo destacan por su diseño, también ofrecen una autonomía notable de más de 8 horas de sonido continuo, que puedes extender a 24 horas con la carga del estuche.

Estos auriculares que tienen un coste de 143 euros son altamente resistentes. Cuentan con la certificación IPX4 lo que significa que puedes practicar tu deporte favorito con ellos sin que el sudor o el agua sean un problema. La compatibilidad es otra de las cosas por la que no tienes que preocuparte, ya que ofrecen soporte para Android y iOS.

SoundPEATS T3, otro buen chollo navideño

¿Quieres otra buena oferta en auriculares con ANC? Aquí te la tenemos: los SoundPEATS T3. Por solo 36 euros tienes la oportunidad de comprar estos auriculares inalámbricos estilo TWS que cuentan con una excelente tecnología de cancelación de ruido activa que te permite escuchar tu música de forma nítida sin que los ruidos del exterior te molesten.

Además, estos auriculares tienen Bluetooth 5.2, la última tecnología en conectividad que garantiza una calidad de audio fantástica y estabilidad en la conexión inalámbrica. ¿Su autonomía? De 5 horas y 16 horas con la carga que ofrece su estuche. Asimismo, poseen un control táctil inteligente que facilita la activación del ANC y de otras funciones que tienen los auriculares.

Realme Buds Air 2 Neo, TWS con un buen precio y diseño

Para finalizar esta lista de los mejores auriculares con ANC para esta Navidad, te traemos los TWS de Realme. Nos referimos a los Realme Buds Air 2 Neo, unos auriculares con un diseño muy chulo. Su cancelación de ruido activa es de 25 dB lo cual es suficiente para disfrutar de tu música en el metro o en cualquier otro entorno ruidoso.

Ofrecen un modo de latencia baja ideal para jugar a videojuegos y tienen resistencia al agua IPX5. La autonomía también está garanizada con la batería de 480 mAh de estos auriculares que puedes usar durante 20 horas de reproducción continua incluso con el ANC activado. Y el precio de estos Realme Buds Air 2 Neo te sorprenderá: 39 euros.

Cualquiera de estos 10 auriculares con ANC serán un regalo estupendo para estas Navidades. Y tú… ¿Cuál quieres comprar?