¿Quieres un smartwatch pero no sabes cuál comprar? Es posible que, buscando alternativa a los de Xiaomi, no sepas cuál elegir. Vamos a intentar terminar con tus dudas porque la oferta que hemos visto hoy es muy interesante.

El nuevo TicWatch GTX está con descuento por solo 39 € frente a los 60 € que cuesta normalmente. Una opción muy buena para conseguir un smartwatch con un fuerte carácter deportivo. A continuación te contamos un poco más sobre él.

El TicWatch GTX es perfecto si te gusta el deporte

Si echas un vistazo al reloj verás que tiene un diseño deportivo, circular y recordando a un reloj común. Es perfecto si no te gustan los que son cuadrados como el TicWatch GTH. Además, tiene una pantalla que se ve genial, en la que podrás ver todas las notificaciones de tus apps favoritas (WhatsApp, correos, etc.). Eso sí, no sirve para responder whatsapps.

Pero si quieres más detalles de sus funciones, aquí te dejamos una lista de lo más importante:

Batería de hasta 10 días con el modo ahorro energía, y de 7 días con el modo normal.

con el modo ahorro energía, y de 7 días con el modo normal. Resistencia al agua IP68 y perfecto para nadar.

y perfecto para nadar. 14 modos deportivos : correr, yoga, nadar, andar en bici, esquí, remo, estilo libre, escalada, gimnasia, fútbol, baloncesto, spinning y algunos más.

: correr, yoga, nadar, andar en bici, esquí, remo, estilo libre, escalada, gimnasia, fútbol, baloncesto, spinning y algunos más. Monitor de frecuencia cardíaca que mide tus pulsaciones mientras haces ejercicio.

mientras haces ejercicio. Contador de pasos y calorías para que cumplas todas tus metas.

y calorías para que cumplas todas tus metas. Seguimiento del sueño para saber cómo duermes.

Pero además de controlar tu salud, también se conecta con tu móvil a través de Bluetooth 5.0 y te da mucha información:

Recibe alertas de llamadas, SMS, eventos, aplicaciones, etc.

Control de música para que puedas cambiar las canciones.

Podrás encontrar tu teléfono y hacerlo sonar si no estás cerca de él.

¿Te gusta este reloj de TicWatch?

Pues estás de suerte porque Amazon lo ha puesto de oferta por solo 39 €. Eso sí, no dudes mucho porque luego volverá a su precio original de 59 €.