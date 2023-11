Hace algunas semanas Nothing presentó su primer smartwatch, el CMF Watch Pro lanzado bajo la submarca de la compañía (CMF). Este reloj cautivó miradas desde el primer momento y exactamente por la misma razón que los Nothing Phone (1) y Phone (2): su diseño. El CMF Watch Pro es un reloj asequible, pero que no sacrifica en cuestiones como el diseño para abaratar su precio.

Por el contrario, tiene un estilo genial que parece el de un reloj más caro, de ahí que esté cosechando buenas ventas. Sin embargo, el diseño no lo es todo y desde China llega un competidor muy duro: el Redmi Watch 3. El reloj de Xiaomi tiene unas especificaciones y precio brutales, así que es posible que te estés debatiendo entre uno y otro. ¿Cuál deberías comprar? Hoy te ayudaremos con la respuesta al comparar el CMF Watch Pro by Nothing vs el Xiaomi Redmi Watch 3. ¿Cuál crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: CMF Watch Pro by Nothing vs. Xiaomi Redmi Watch 3

Especificaciones CMF Watch Pro

Xiaomi Redmi Watch 3

Dimensiones y peso Sin correa: 46,9 x 39,87 x 12,89 mm y pesa 30,4 gramos.

Con correa: 261,2 x 39,9 x 12,9 mm y pesa 47 gramos.

Cuerpo fabricado en aluminio. Sin correa: 42,58 x 36,56 x 9,9 mm y pesa 37 gramos.

Con correa: no especificados.

Cuerpo fabricado en plástico. Pantalla 1,96” con panel AMOLED táctil (resolución de 410 x 502 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz y brillo máximo de 600 nits. 1,75” con panel AMOLED táctil (resolución de 390 x 450 píxeles), tasa de refresco de 60 Hz y brillo máximo de 600 nits. Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). Acelerómetro, giroscopio, geomagnético, sensor de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). Conectividad Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, Glonass, QZSS, Beidou, micrófono y altavoz. Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, Glonass, QZSS, Beidou, micrófono y altavoz. Funcionalidades 110 modos deportivos, seguimiento de estrés y sueño, contador de pasos y calorías, llamadas Bluetooth , notificaciones, control multimedia, obturador de cámara a distancia, calendario, alarmas y más. 121 modos deportivos, seguimiento de estrés y sueño, contador de pasos y calorías, llamadas Bluetooth y compatibilidad con Alexa , notificaciones, control multimedia, obturador de cámara a distancia, calendario, alarmas y más. Batería 340 mAh para 13 días de autonomía bajo un uso típico. 289 mAh para 12 días de autonomía bajo un uso típico. Resistencia Certificación IP68 (no puede usarse en piscinas). Certificación 5 ATM (puede usarse en piscinas). Compatibilidad Android 8.0 e iOS 13 o superiores. Android 6.0 e iOS 12 o superiores. Cómpralo aquí Comprar Comprar

La gran fortaleza del CMF Watch Pro es su diseño, de ahí que no sorprenda su superioridad ante el Redmi

Lo mencionamos arriba: pese a ser un reloj bastante económico, el CMF Watch Pro no sacrifica en elementos de diseño. Esta es su principal baza de cara al mercado y uno de los principales retos a superar por sus rivales.

Este smartwatch tiene cuerpo de aluminio en formato rectangular, con marcos rectos que recuerdan un montón a los iPhone y correas intercambiables de silicona. Su diseño es sumamente minimalista, con solo un botón de acción, el micrófono y altavoz en un lateral.

Con esto se convierte en un gadget bastante polivalente, perfectamente utilizable para hacer deportes y usar en ambientes ejecutivos. De hecho, sus 100 watchfaces oficiales también apuntan en esa misma dirección, algo muy típico de Nothing. Eso sí, lamentablemente solo cuenta con protección IP68, lo que significa que puede mojarse sin problema, pero no puedes usarlo para nadar.

En esto último el Redmi Watch 3 le saca una ventaja clarísima, pues tiene resistencia de 5 ATM perfecta para ir a nadar con él sin miedo a nada. Sin embargo, el diseño del reloj de Xiaomi es bastante más regular que el de su rival al estar fabricado en plástico (pese a tener una capa que simula el metal).

Ojo, que tiene marcos rectos, formato rectangular, correas intercambiables de silicona y un único botón en el lateral como su contendiente. No obstante, el Redmi Watch 3 se ve bastante más “barato” y no se adapta tan bien al entorno ejecutivo. De hecho, aunque pone más de 200 watchfaces personalizables a tu disposición, estos son bastante llamativos y se adaptan mejor a ambientes causales o deportivos. Su sistema de cierre es más simple, aunque tiene muy buena sujeción. El reloj de Xiaomi tiene el micrófono y altavoz ubicados en un lateral, pero en el bisel interno.

Pantallas de alta calidad en ambos, pero la del CMF Watch Pro es más grande y de mejor resolución

Teniendo cuerpos rectangulares, es esperable que estos dos relojes cuenten con pantallas en el mismo formato. Ambos utilizan paneles AMOLED de 60 Hz con un brillo de 600 nits, pero el del CMF Watch Pro es más grande (1,96” vs. 1,75”). También tiene una resolución superior (de 410 x 502 píxeles) a la del Redmi Watch 3 (390 x 450 píxeles).

Esto dota al reloj de CMF con la capacidad de mostrar los elementos en pantalla con mejor detalle. Por supuesto, una diagonal más grande también le permite mostrar más cosas al usuario. Los dos son compatibles con Always-On Display.

Mismos sensores y sistemas de posicionamiento, pero el de CMF tiene mejor Bluetooth

En algo en lo que este par sí está bastante igualado es en sus sensores y opciones de conectividad. Tanto el CMF Watch Pro como el Redmi Watch 3 cuentan con lo siguiente:

Sensor de frecuencia cardiaca .

. Medidor de saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

(SpO2). Acelerómetro + giroscopio .

. Compatibilidad con GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo y QZSS .

. Micrófono y altavoz para contestar llamadas (Bluetooth).

Y hablando justamente del Bluetooth, debemos decir que este es uno de los pocos elementos diferenciadores de este apartado. El CMF Watch Pro cuenta con Bluetooth 5.3, mientras que el Redmi Watch 3 se queda en la versión 5.2. La diferencia no es muy grande, pero está ahí. Aunque, ojito, el Redmi compensa este detalle con su chip NFC (en mercados limitados).

El Redmi Watch 3 tiene más modos deportivos que su rival, también funcionalidades

Siendo un reloj capaz de usarse en piscina, es esperable que el Redmi Watch cuente con algunos modos deportivos adicionales. Concretamente, el smartwatch de Xiaomi es compatible con 121 actividades, mientras que el de CMF se queda en 110. La diferencia es pequeña, pero está justamente en los modos deportivos.

Algo similar sucede con las funcionalidades, pues el Redmi Watch 3 tiene opciones de salud femenina y es compatible con Alexa (el asistente de voz de Amazon). El reloj de CMF no tiene estas opciones, aunque sí comparte otras con su contendiente: contador de pasos y calorías, seguimiento de estrés, medidor de calidad de sueño, compatibilidad con notificaciones, alarmas, calendario, obturador remoto de cámara, control multimedia, búsqueda de teléfono y más.

Por supuesto, ambos son compatibles con iOS y Android, aunque el Redmi Watch 3 puede usarse con versiones más antiguas de estos sistemas. Concretamente, desde iOS 12 y Android 6.0 en adelante. Por cierto, el Redmi Watch 3 permite iniciar llamadas de emergencia al presionar tres veces seguidas el botón lateral (el contacto debe estar configurado en Mi Fitness).

Con todas estas ventajas, el Redmi Watch 3 se perfila como una opción más completa. ¿Superará a su rival en la comparativa de autonomía?

El CMF Watch Pro tiene una autonomía superior a la del Redmi Watch 3, pero no es para tanto

Con una batería de 340 mAh, el CMF Watch Pro alcanza una autonomía promedio de 13 días bajo un uso típico. Esto es un día adicional a los 12 que aguanta el Redmi Watch 3, aunque este último lo hace con una batería de 289 mAh. Eso significa que el gadget de Xiaomi consume menos energía, así que podrías esperar una autonomía muy similar en otros escenarios.

¿Algunos ejemplos? En modo de ahorro energético e incluso bajo un uso intensivo (en el que la pantalla del CMF estará más tiempo encendida). Así que sí, hay una ventaja para el Watch Pro, pero es pírrica frente al Redmi Watch 3.

Conclusiones: ¿deberías comprar el CMF Watch Pro by Nothing o el Redmi Watch 3?

Hasta ahora, el smartwatch de CFM apunta a ser mejor compra si le das mucha importancia al diseño y la pantalla. Sin embargo, si buscas conectividad y mayor cantidad de funcionalidades, el Redmi Watch 3 debería ser tu opción. Pero ¿qué pasa cuando vemos el precio?

El Redmi Watch 3 se puede conseguir en Amazon España por 89,99 €. Mientras, el CMF Watch Pro todavía no está disponible en nuestro país, pero en Amazon USA se vende por 89 $ (unos 82 €). Al sumar impuestos, tasas y demás, en España fácilmente podría superar los 100 € si aterriza en el mercado.

Tomando en cuenta eso, es probable que el Redmi Watch 3 termine resultando en una compra mejor. No obstante, repetimos una cosa: si priorizas mucho el diseño, el CMF Watch Pro seguro te gustará más, aunque debas pagar un extra.