Si algo ha demostrado Xiaomi en los últimos meses es que sabe hacer relojes inteligentes de altísima calidad. Bueno, es cierto que quién los fabrica es Huami, pero la alianza comercial entre ambas compañías ha sido la unión perfecta. Todos están pendientes de cualquier nuevo lanzamiento, y sus modelos se han posicionado en lo más alto de las listas de recomendaciones y ventas.

Pero también debemos reconocer una cosa, el mercado de smartwatches es complicado de entender para los novatos, y el catálogo de Xiaomi no escapa de ello. Por eso queremos hacerte las cosas fáciles, y con permiso del Amazfit X, buscaremos el mejor smatwatch de Xiaomi. ¿Cómo? Comparando el Amazfit Ares vs T-Rex vs GTR. ¿Te quedas con nosotros a averiguarlo?

Tabla comparativa de las especificaciones del Amazfit Ares,T-Rex y GTR

Estos tres relojes de Xiaomi son tus acompañantes perfectos para salir a ejercitarte, ya que cuentan con numerosos modos deportivos. Además, sus especificaciones son muy buenas, así como su diseño. Te dejamos la ficha técnica de cada uno para que vayas haciéndote una idea de lo que se avecina:

Especificaciones Amazfit Ares

Amazfit T-Rex

Amazfit GTR

Dimensiones y peso 46,5 × 55,6 x 14 mm, 50 gramos. 47,7 x 47,7 x 13,5 mm, 58 gramos. 47.2 x 47.2 x 10.75 mm, 48 gramos (versión en Acero). Pantalla Cuadrada de 1,28″ con panel IPS, resolución de 176×176 píxeles y Gorilla Glass 3. Circular de 1,3″ con panel AMOLED, resolución de 360×360 píxeles y Gorilla Glass 3. Circular de 1,39″ con panel AMOLED, resolución de 454×454 píxeles, Always On display y Gorilla Glass 3. Corona y correas

Corona fabricada en policarbonato, con resistencia de 5 ATM + correas fabricadas en silicona. Corona fabricada en policarbonato, con resistencia de 5 ATM + correas fabricadas en silicona. Corona fabricada en acero inoxidable, titanio o aluminio, con protección IP68 + correas fabricadas en silicona, caucho o cuero. Sensores Biotracker PPG para pulsaciones cardiacas, barómetro, sensor de aceleración de tres ejes y VO2Max. Biotracker PPG para pulsaciones cardiacas, sensor geomagnético, luz ambiental y sensor de aceleración de tres ejes. Biotracker PPG para pulsaciones cardiacas, barómetro, sensor geomagnético de tres ejes, luz ambiental y sensor de aceleración de seis ejes. Conectividad y extras GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, 70 modos deportivos y compatibilidad con FirstBEAT y PAI Health GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0 y 14 modos deportivos. GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0 y 12 modos deportivos. Batería 200 mAh con autonomía de hasta 13 días. 390 mAh con autonomía de hasta 20 días. 410 mAh con autonomía de hasta 24 días. Sistema operativo Amazfit OS. Amazfit OS. Amazfit OS. Compatibilidad Smartphones con Android 5.0 o superior, o iOS 10 o posterior. Smartphones con Android 5.0 o superior, o iOS 10 o posterior. Smartphones con Android 5.0 o superior, o iOS 10 o posterior. Precio 65 € 150 € 150 €

Si buscas polivalencia, el diseño del GTR es mejor, pero los Amazfit Ares y T-Rex son más resistentes

Los Amazfit Artes y T-Rex están orientados hacia un uso extremo. Su diseño es muy resistente, especialmente en el T-Rex, que tiene certificación militar y resistencia a altas temperaturas. También son capaces de sumergirse hasta 5 ATM, aunque el Ares no tiene protección contra caídas. Ambos tienen correa de silicona

Mientras, el Amazfit GTR es un modelo más sencillo, pues tiene únicamente certificación IP68 contra agua y polvo, bastante menos que sus hermanos. Sin embargo, esto lo compensa con su diseño polivalente, que funciona tanto para hacer deportes, como para una cita o reunión de trabajo. El GTR llega aparte en tres versiones: aluminio, acero inoxidable y titanio. Y entre sus opciones de correa están la silicona, el caucho o el cuero.

La mejor pantalla se la lleva el Amazfit GTR

De estos tres relojes inteligentes, la mejor pantalla definitivamente es la del Amazfit GTR. Tiene un panel AMOLED de 1,39 pulgadas y resolución de 454×454 píxeles. Además, es compatible con la tecnología Always On, y también existe una versión con una pantalla más pequeña, de 1,2 pulgadas.

Por su parte, el Amazfit T-Rex se lleva la medalla de plata. También llega con pantalla AMOLED, aunque con una resolución menor, de 360×360 píxeles, y una diagonal 1,3 pulgadas. El último puesto es para el Amazfit Ares, que tiene un panel IPS de 1,28 pulgadas, y una resolución de apenas 176×176 píxeles. Es cierto que la pantalla cuadrada del Ares puede ser más cómoda para algunas personas, pero también lo hacen menos atractivo.

¿Detalles en común? Estos tres Amazfit llegan con protección Gorilla Glass 3, así como una capa oleofóbica que evita que se marquen tus huellas al usarlos.

El Amazfit Ares puede monitorear hasta 70 deportes diferentes, y también tiene el hardware más completo

Si hay algo en lo que el Amazfit Ares es un ganador indiscutible es en funcionalidades y harware. Primero, el Ares es capaz de monitorear hasta 70 disciplinas deportivas distintas. Segundo, es compatible FirstBEAT y PAI Health, dos de los sistemas de entrenamiento y evaluación más completos que existen. Y aparte, llega con sensor de oxígeno en la sangre, barómetro y sensor de aceleración de triple eje. ¿Una pega? tiene Bluetooth 4.2.

Por su parte, el Amazfit T-Rex cuenta con 14 modos deportivos, y tiene sensor de aceleración de 3 ejes, sensor geomagnético, y de luz ambiental. El T-Rex llega con Bluetooth 5.0, algo que comparte con el Amazfit GTR.

Y hablando de este último, el Amazfit GTR es el modelo más sencillo de todos en cuanto a funcionalidades, pues solo cuenta con 12 modos deportivos. En lo que a sensores respecta, el Amazfit GTR equipa un sensor de aceleración de 6 ejes, sensor geomagnético de 3 ejes, barómetro y sensor de luz ambiental.

¿Cosas en común? Todos tienen monitorización de sueño, GPS + GLONASS y biotracker PPG para medir tus pulsaciones cardiacas. Aparte, puedes conectar cualquiera de estos tres modelos a tu móvil siempre que tenga Android 5 y iOS 10, o versiones superiores. Al hacerlo, cualquiera te permitirá controlar tu música, recibir notificaciones de apps, llamadas y mensajes, así como recordatorios de eventos, e incluso alarmas.

La autonomía del Amazfit GTR es la mejor para el uso regular y modo GPS, no así para el uso básico

Junto a las funcionalidades, lo más importante de un reloj inteligente es la autonomía, y de eso sabe mucho el Amazfit Ares. A pesar de tener la batería más pequeña (200 mAh), el Ares es capaz de alcanzar una autonomía de hasta 90 días de uso básico (modo reloj). Esta es una cifra increíble, especialmente porque el T-Rex solo llega a 66 días con una batería de 390 mAh, y el GTR alcanza hasta 72 días de uso básico con su batería de 410 mAh.

Sin embargo, eso es en el uso básico, porque con el uso regular la cosa cambia drásticamente. Así, el Amazfit Ares solo tiene 13 días de autonomía con uso normal, el T-Rex 20 días, y el mejor registro se lo lleva el GTR con 24 días. Con el modo GPS siempre activo, la autonomía de cada uno se reduce a 23 horas para el Ares, 20 horas para el T-Rex, y hasta 40 horas para el GTR.

Conclusiones, ¿cuál es el mejor smartwatch?

Llegamos al final, a la respuesta de la pregunta más esperada de esta comparativa. ¿Cuál es el mejor smartwatch entre estos tres modelos? La verdad, nos quedaríamos con dos, y dependiendo del uso que quieras darle.

El Amazfit Ares es el más económico de los tres modelos en cuestión, con un precio de lanzamiento de apenas 65 euros. Sin embargo, eso no evita que también sea el modelo más completo en funcionalidades, y por mucha diferencia. Así que si quieres un reloj inteligente completo, definitivamente el Ares debe ser tuyo. Por contrapartida, tendrás que sacrificar el diseño, pero no todo puede ser perfecto.

Por otra parte, nuestra segunda recomendación es justo lo contrario. Ya que si quieres un reloj que puedas usar en cualquier ocasión, el Amazfit GTR es la mejor elección. Aparte, aunque tiene menos modos deportivos que los otros modelos, es el que mejor autonomía ofrece para uso regular y con GPS activo. Cuesta 150 euros, así que no es especialmente económico.

¿Y el T-Rex? No es un mal smartwatch en lo absoluto, y de hecho el T-Rex es quizás el más balanceado de los tres. Entonces ¿por qué no recomendarlo como al GTR? Porque su precio de 150 euros no compensa en diseño, y tampoco se distancia tanto en funciones del GTR.

Y tú, ¿cuál te comprarías?