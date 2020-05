Xiaomi siempre se ha caracterizado por tener una gran comunidad y dejar bastante libertad al usuario. Tienen herramientas oficiales tanto como para desbloquear el bootloader de manera sencilla (Mi Unlock) y, la otra estrella, es Mi Flash. Este servicio es realmente útil si trasteas con móviles que tienes que tener listo en cualquier momento.

Desde este artículo te enseñaremos a descargarlo de manera sencilla y siempre en su última versión para que no te dé ningún tipo de problema.

¿Dónde descargo la última versión de Xiaomi Mi Flash Tool?

Este programa, si no sabes muy lo que hace, es básicamente la manera oficial para instalar ROMs oficiales stock en tu móvil Xiaomi por Fastboot. Sus usos no es que sean precisamente pocos, nosotros mismos la hemos usado para desbrickear un Xiaomi Mi 9 instalando la stock en una ocasión, otra para dejar el móvil de fábrica para venderlo…

Puedes hasta flashear el software global en móviles Xiaomi chinos, el caso, puedes usarla para lo que te venga en gana y necesites. Lo único que te vamos a decir es te informes bien y no pongas la opción “clean all and lock” si no quieres cerrar tu bootloader (tendrás que hacerlo de nuevo). Sabiendo lo básico ya puedes descargarlo:

Lo primero es que vayas a esta web. Es en la que hemos encontrado la versión más actualizada a día de hoy e irán añadiendo las nuevas con el paso del tiempo.

Elige la versión que quieras (te recomendamos la última) y, al bajar un poco, verás todas las opciones de descarga. No tiene publicidad ni acortadores, te mandará directamente al servidor de descarga.

Dale a "Descargar" y ya empezará de manera automática, te saldrá un archivo .exe que tendrás que ejecutar e instalar. Se te quedará una aplicación de Windows como cualquier otra y ya podrás empezar.

Requisitos mínimos de Mi Flash

Si no te funciona por cualquier razón es, seguramente, porque no cumples los requisitos mínimos de Windows o de tu móvil. Te los dejamos abajo, recuerda que no debes instalar los drivers ADB con Mi Flash, ya los trae instalados de serie.

Solo es compatible con Windows 7/8/10. Si tienes una versión anterior no arrancará.

Obviamente solo funciona con móviles Xiaomi.

Ten en cuenta que necesitas un móvil con procesadores Qualcomm, si tienes MediaTek lo más seguro es que no funcione.

No, no flashea actualizaciones OTA, la ROM que instales debe estar en formato Fastboot. Aquí puedes conocer todas las versiones de ROMs Xiaomi oficiales.

Prueba con diferentes versiones de Mi Flash, la última es la que debe ir bien pero si no lo hace usa la anterior… Y así.

Uno de los fallos más tontos y que hemos sufrido tiene que ver con el cable. Asegúrate que usas uno bueno (el que venia en la caja es perfecto), en buen estado y… Cambia de puerto USB si algo falla y prueba de nuevo. Parece una tontería pero puede marcar la diferencia.

Esto es todo lo que debes de saber a la hora de descargar Mi Flash Tool. Nosotros te recomendamos que antes de hacer nada eches un ojo a este artículo para instalar ROMs por Fastboot y preguntes a alguien que sepa. Nosotros intentaremos ayudarte si nos dejas un comentario abajo. 😉