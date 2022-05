Fotos de perfil para parejas (mitad y mitad) en WhatsApp o Facebook

Las fotos de perfil para parejas mitad y mitad son una forma sutil, pero tierna de demostrar afecto que no pasará de moda. En este artículo te mostraremos varias fotos que podrás usar con tu pareja.

No te preocupes si eres de los que no les gustan las cosas demasiado cursis, la buena noticia es que esta colección de fotos es bastante variada, pensada para todos los gustos. Solo elige la que más te guste y la que mejor represente tu relación.

Y no te sientas mal si no tienes una pareja con quien usar estas fotos, también puedes usarlas con amigos o familiares.

¿Dónde se pueden utilizar las fotos mitad y mitad?

Estas imágenes, de estilo foto compartida, pueden ser utilizadas donde quieras. Como el fondo de pantalla de tu móvil o como foto de perfil de alguna red social, los límites los pones tú.

Las imágenes de esta colección en específico se seleccionaron para ser usadas como fotos de perfil en WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram y hasta podrías subirlas en tus historias de redes sociales.

No quiere decir que no las puedas usar como fondo de pantalla de tu móvil, sin embargo, debido a las dimensiones de las mismas, no es lo ideal. Aunque al final, tú eres el que decide cómo darles uso.

Colección de fotos divididas para parejas

Te alegrará saber que esta colección va desde los clásicos de Disney hasta fotografías tiernas de gatitos.

Gatitos disfrazados de dinosaurios 1 de 2

En caso de que te guste un estilo más artístico, también tenemos una opción para ti.

Ilustración gatitos 1 de 2

O si eres fanático de las películas románticas.

Película romántica 1 de 2

Y por supuesto que los clásicos de Disney no pueden faltar en esta colección. Y si eres fanático de este estilo, deberías darle un vistazo a todas las apps de fondos de pantalla de Disney.

Clásico de Disney 1 de 2

Lilo & Stitch, personajes que representan la amistad y la lealtad en su máxima expresión.

Lilo & Stitch 1 de 2

Si te gustan las cosas más simples, puede que esta sea la mejor opción para ti.

Algo simple 1 de 2

¿Y por qué no? También unos perritos disfrazados de conejos.

Perritos disfrazados de conejos 1 de 2

Una más divertida.

Gatos peleando 1 de 2

Y sí, también hay fotos de la icónica pareja de la serie Friends.

Serie Friends 1 de 2

Como puedes ver, se trata de una colección bastante variada. Espero que hayas encontrado la foto de perfil ideal.

Y como sé que probablemente también te interese, por aquí te dejo un enlace en donde podrás descubrir cuántos camellos vale tu novia o novio. Información vital que todos debemos saber.