¿Tienes un móvil plegable y te gustaría personalizarlo un poco? Entonces prueba con usar los fondos de pantalla de los nuevos Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5. El lanzamiento de este par se dio hace poco, pero sus wallpapers oficiales ya se filtraron en alta resolución. ¿Quieres tenerlos? Entonces sigue leyendo porque te diremos cómo descargarlos para que los utilices en tu dispositivo. Ojo, que sirven para cualquier móvil, no solo para dispositivos plegables.

Descarga los fondos de pantalla de los Samsung Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5

Los nuevos plegables de Samsung son fantásticos, tanto como sus nuevas tablets insignia, las Galaxy Tab S9. Sin embargo, sabemos que no todos están dispuestos a gastar el dineral que cuestan para hacerse con ellos. Por suerte, eso no significa que no puedas disfrutar al menos de una de sus novedades.

Si te gusta personalizar tu móvil y quieres acercarte un poco la experiencia de los Galaxy Z, ¿por qué no descargas sus fondos de pantalla? Todos se filtraron a las pocas horas del lanzamiento y están disponibles en una resolución genial para usar en cualquier dispositivo que se te ocurra.

En total son 36 wallpapers: 15 del Galaxy Z Fold 5 y 21 del Galaxy Z Flip 5. En ambos casos Samsung optó por diseños abstractos y la paleta de colores está muy influenciada por los colores en los que se venden estos plegables. Por cierto, la lista también incluye los fondos de pantalla de las pantallas externas, así que podrás combinar todo perfectamente.

Puedes ver algunos de los wallpapers en la galería que te dejamos al inicio de esta sección, aunque no los descargues desde ahí porque están comprimidos. Si quieres los archivos originales en alta resolución sigue los enlaces que te dejamos a continuación para que los descargues gratis: