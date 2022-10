Con la llegada de la Isla Dinámica a los smartphones de Apple se cambian un poco las reglas del juego al tener una configuración de pantalla diferente. Y es que ahora, los iPhone 14 Pro y Pro Max tienen una especie de isla en forma de píldora en la parte superior de la pantalla capaz de realizar muchas funciones geniales.

Esto puede hacer que los fondos de pantalla que usabas anteriormente quizás no luzcan tan bien con esta nueva característica. Es por eso que se han creado estos geniales fondos de pantalla que se adaptan a la Isla Dinámica casi como si interactuarán con ella. Y afortunadamente, podrás descargarlos en este artículo.

Fondos de pantalla que se adaptan a la Isla Dinámica

Puesto que la Isla dinámica ya dejó de ser una característica exclusiva de los teléfonos iOS, cada vez serán más los usuarios interesados en conseguir este tipo de fondos de pantalla. Es por eso que hemos creado una colección de fondos de pantalla bastante variada. Solo debes encontrar la que mejor se adapte a tus gustos y descargarla.

En total te encontrarás con 38 diferentes opciones de fondos de pantalla en alta resolución. Yendo desde los diseños más sobrios y minimalistas hasta los más coloridos y divertidos, pero aun así, todos están diseñados para adaptarse a la Isla Dinámica.

Descarga los mejores fondos de pantalla para la Isla Dinámica del iPhone 14 Pro y Pro Max

Es importante recalcar que las imágenes que encontrarás en este artículo son solo una vista previa de los fondos de pantalla.

En caso de que desees descargar alguno de los fondos de pantalla, deberás hacerlo a través del enlace de descarga y no haciendo clic en la imagen, puesto que estas no tienen la calidad original. Cada imagen tendrá su descripción correspondiente, si deseas descargarla solo debes buscar el enlace que coincida con la descripción y listo.

Fondos de pantalla para la Isla Dinámica inspirados en la naturaleza

Estos son algunos de los fondos de pantalla inspirados en la naturaleza que se adaptan perfectamente a la Isla Dinámica:

Inspirados en la naturaleza 1 de 3

Descargar fondo de pantalla | Paisaje de montaña

Descargar fondo de pantalla | Plantas

Descargar fondo de pantalla | Océano

Fondos de pantalla de superhéroes para la Isla Dinámica

Si eres fanático de los personajes del mundo de Marvel y DC, definitivamente no te puedes perder estos fondos de pantalla con algunos de los personajes más icónicos:

Superhéroes 1 de 5

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man columpiándose de la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man descansando en la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Superman

Descargar fondo de pantalla | Superman empujando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man y Deadpool

Fondos de pantalla de gatitos para la Isla Dinámica

Si eres amante de los gatos, estos fondos de pantalla resultan ser la mejor opción para descargar en tu móvil:

Gatos 1 de 3

Descargar fondo de pantalla | Gatos jugando con la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Gato negro

Descargar fondo de pantalla | Gato con rayos

Fondos de pantalla de Shinchan para la Isla Dinámica

Fondos de pantalla en donde la Isla Dinámica se camufla convirtiéndose en una de las cejas de Shinchan:

Shinchan 1 de 2

Descargar fondo de pantalla | Shinchan sorprendido

Descargar fondo de pantalla | Shinchan listo para dormir

Fondos de pantalla con diseños minimalistas para la Isla Dinámica

Si estabas buscando fondos de pantalla con diseños más elegantes, entonces estos son los ideales para ti:

Diseños minimalistas 1 de 6

Descargar fondo de pantalla | Morado

Descargar fondo de pantalla | Gotas

Descargar fondo de pantalla | Isla Dinámica bordeada de colores

Descargar fondo de pantalla | Calle en la noche

Descargar fondo de pantalla | Líneas de colores

Descargar fondo de pantalla | Escultura con pintura

Fondos de pantalla divertidos para la Isla Dinámica

Dale un toque divertido a tu teléfono con estos coloridos fondos de pantalla que se adaptan a la Isla Dinámica:

Divertidos 1 de 5

Descargar fondo de pantalla | Where is the Dynamic Island

Descargar fondo de pantalla | Smile

Descargar fondo de pantalla | Azul

Descargar fondo de pantalla | Astronautas

Descargar fondo de pantalla | Hombre sujetando la Isla Dinámica

Fondos de pantalla de Los Minions para la Isla Dinámica

Los Minions se han ganado los corazones de muchos. Descarga los fondos de pantalla de estos adorables personajes jugando con la Isla Dinámica:

Los Minions 1 de 2

Descargar fondo de pantalla | Minion intentando derribar la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Minions colgando de la Isla Dinámica

Fondos de pantalla de Mickey y sus amigos para la Isla Dinámica

Y claro que no podían faltar personajes tan clásicos como los de Mickey y sus amigos:

Mickey y sus amigos 1 de 2

Descargar fondo de pantalla | Minnie Mouse pintando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Micky Mouse

Fondos de pantalla de Los Simpson para la Isla Dinámica

Descarga estos fondos de pantalla de la clásica serie animada Los Simpson:

Los Simpson 1 de 2

Descargar fondo de pantalla | Maggie Simpson

Descargar fondo de pantalla | Homer Simpson

Fondos de pantalla de otros personajes animados para la Isla Dinámica

Y por último, pero no por eso menos importante, algunos personajes que no podían quedar fuera de esta colección de fondos de pantalla:

Personajes animados 1 de 8

Descargar fondo de pantalla | Bob Esponja

Descargar fondo de pantalla | Futurama

Descargar fondo de pantalla | Agente 47

Descargar fondo de pantalla | Samurái Jack

Descargar fondo de pantalla | UP

Descargar fondo de pantalla | Mario

Descargar fondo de pantalla | Berto

Descargar fondo de pantalla | Ralph, el demoledor

Y esa ha sido la colección de fondos de pantalla que se adaptan a la Isla Dinámica de tu smartphone. Si te interesa continuar en la búsqueda de tu fondo de pantalla ideal, entonces te recomiendo que le eches un vistazo a los fondos de pantalla del Google Pixel 7 que de seguro te encantarán.