¿Te gustaría personalizar tu iPhone 15 con los fondos de pantalla más increíbles que se adaptan a la Isla Dinámica? En este artículo te traemos una selección de wallpapers diseñados específicamente para los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Son de diferentes temáticas y hacen que la Isla Dinámica de tu móvil luzca genial.

Por si no lo sabes, la Isla Dinámica es una novedad introducida con la serie iPhone 14 y se trata de una perforación de forma alargada que se encuentra en la parte superior de la pantalla. En ella se alberga la cámara selfie y los sensores que hacen posible la identificación facial. Pero además, Apple ha incorporado varias funciones de software que sacan provecho de esta «mancha negra» de la pantalla.

Lastimosamente, los fondos de pantalla predeterminados de los iPhone 15 no se adaptan muy bien a la Isla Dinámica, pero no te preocupes. Eso puedes solucionarlo tú mismo y a la vez personalizar el iPhone 15 a tu manera con los fondos de pantalla adaptados para la Isla Dinámica que te presentamos a continuación. ¡Descárgalos ya!

100 fondos de pantalla para la Isla Dinámica de los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

Antes de nada, cabe aclarar que lo que verás aquí es solo la vista previa de los fondos de pantalla. Si quieres descargar en máxima resolución un wallpaper que te gusta, hazlo desde los enlaces que te dejamos abajo de cada galería (es decir, no descargues las imágenes de la galería). Dicho eso, eres libre de ver y descargar el fondo de pantalla para la Isla Dinámica de los iPhone 15 que prefieras.

Fondos de pantalla para inspirados en la naturaleza

Si te gustan los fondos de pantalla inspirados en paisajes naturales, aquí tienes algunos que han sido adaptados para la Isla Dinámica de los iPhone 15:

Inspirados en la naturaleza 1 de 6

Descargar fondo de pantalla | Paisaje de montaña

Descargar fondo de pantalla | Plantas

Descargar fondo de pantalla | Océano

Descargar fondo de pantalla | Barco llegando a la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Isla en Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Árbol

Fondos de pantalla de superhéroes

¿Eres fanático de los cómics o de los universos basados en superhéroes de compañías como Marvel y DC? Pues hay muchos wallpapers para los iPhone 15 que tienen temática de superhéroes y se adaptan a la perfección a la Isla Dinámica:

Superhéroes 1 de 10

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man columpiándose de la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man descansando en la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Superman

Descargar fondo de pantalla | Superman empujando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Spider-Man y Deadpool

Descargar fondo de pantalla | Hombre Araña leyendo el periódico

Descargar fondo de pantalla | Superman animado

Descargar fondo de pantalla | Spiderman bebé

Descargar fondo de pantalla | Spiderman clásico

Descargar fondo de pantalla | Miles Morales

Fondos de pantalla de gatitos

¿Te gustan mucho los gatos? A nosotros también y por eso hemos elegido varios fondos de pantalla geniales que mostrarán tu amor por los felinos en el iPhone 15:

Gatos 1 de 7

Descargar fondo de pantalla | Gatos jugando con la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Gato negro

Descargar fondo de pantalla | Gato con rayos

Descargar fondo de pantalla | Gato 3D en la Luna

Descargar fondo de pantalla | Gato colgado de la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Gato volador

Descargar fondo de pantalla | Gato y ratón

Fondos de pantalla de Shinchan

El niño travieso Shin-chan, que seguramente conoces por el divertido anime y manga que fue muy popular hace muchos años, también puede ser un fondo de pantalla divertido para tu iPhone 15. Y es que las cejas del niño pueden camuflarse en la Isla Dinámica y hacer que parezca que el móvil no tiene esta perforación.

Shinchan 1 de 3

Descargar fondo de pantalla | Shinchan sorprendido

Descargar fondo de pantalla | Shinchan listo para dormir

Descargar fondo de pantalla | Shinchan animado

Fondos de pantalla minimalistas

¿Eres más de los diseños simples? La sencillez también tienen su encanto y puede darle una vibra relajante a tu móvil. Aquí te dejamos varios fondos de pantalla minimalistas que se acoplan a la Isla Dinámica de los iPhone 15 como guantes:

Diseños minimalistas 1 de 16

Descargar fondo de pantalla | Morado

Descargar fondo de pantalla | Oceáno

Descargar fondo de pantalla | Gotas

Descargar fondo de pantalla | Isla Dinámica bordeada de colores

Descargar fondo de pantalla | Calle en la noche

Descargar fondo de pantalla | Líneas de colores

Descargar fondo de pantalla | Escultura con pintura

Descargar fondo de pantalla | Goteo

Descargar fondo de pantalla | Escalando la isla

Descargar fondo de pantalla | Gradiente

Descargar fondo de pantalla | Aros

Descargar fondo de pantalla | Hombre con gafas

Descargar fondo de pantalla | Paleta de colores

Descargar fondo de pantalla | Sistema solar

Descargar fondo de pantalla | Minimal Design

Descargar fondo de pantalla | Cool Memphis

Fondos de pantalla divertidos y bonitos

¿Quieres darle un toque divertido a tu iPhone 15 sin complicarte demasiado? Los fondos de pantalla que te traemos en esta sección aprovechan la Isla Dinámica para hacer bromas o para ocultarla de formas ingeniosas. ¡Descarga el que más gracia te haga!

Divertidos 1 de 22

Descargar fondo de pantalla | Where is the Dynamic Island

Descargar fondo de pantalla | Smile

Descargar fondo de pantalla | Linterna

Descargar fondo de pantalla | Azul

Descargar fondo de pantalla | Astronautas

Descargar fondo de pantalla | Hombre sujetando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Avión ocultando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Sujetando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Astronautas sujetando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Limpiando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Nave Espacial

Descargar fondo de pantalla | Astronauta columpiándose

Descargar fondo de pantalla | Columpio en el espacio

Descargar fondo de pantalla | Brocha de pintura

Descargar fondo de pantalla | Mono

Descargar fondo de pantalla | Oso y pingüino

Descargar fondo de pantalla | Perrito

Descargar fondo de pantalla | Chef de sushi

Descargar fondo de pantalla | Empresario

Descargar fondo de pantalla | Deportista

Descargar fondo de pantalla | Kim

Descargar fondo de pantalla | GameBoy Advance SP

Fondos de pantalla de Los Minions

Si eres fanático de Los Minions, estos personajes pequeños y trabajadores que se hicieron famosos por la película «Gru: mi villano favorito», estos wallpapers para los iPhone 15 te fascinarán porque son encantadores:

Los Minions 1 de 4

Descargar fondo de pantalla | Minion intentando derribar la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Minions colgando de la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Minions sujetando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Minions con fondo blanco

Fondos de pantalla de Disney y Mickey Mouse

Ahora bien, si eres más de Disney y de su personaje icónico (Mickey Mouse, claro está), te traemos una selección de fondos de pantalla adaptados a la Isla Dinámica de los iPhone 15 que tienen toda la magia de esta histórica empresa de entretenimiento:

Mickey y sus amigos 1 de 3

Descargar fondo de pantalla | Minnie Mouse pintando la Isla Dinámica

Descargar fondo de pantalla | Mickey Mouse

Descargar fondo de pantalla | Mickey Mouse en una cuerda

Fondos de pantalla de Los Simpson

También puedes tener todo el encanto de Los Simpson en tu iPhone 15 descargando los siguientes fondos de pantalla:

Los Simpson 1 de 4

Descargar fondo de pantalla | Maggie Simpson

Descargar fondo de pantalla | Homer Simpson

Descargar fondo de pantalla | Homer comiendo hamburguesas

Descargar fondo de pantalla | Bart Simpson y el gato negro

Fondos de pantalla de series animadas, películas y videojuegos

Para terminar, te dejamos con fondos de pantalla de series animadas y videojuegos variados, entre los que se incluye Bob Esponja, Futurama y Mario Bros. ¡Pon a tu iPhone 15 el que más te guste!

Personajes animados 1 de 26

Descargar fondo de pantalla | Bob Esponja

Descargar fondo de pantalla | Patricio Estrella

Descargar fondo de pantalla | Futurama

Descargar fondo de pantalla | Bender

Descargar fondo de pantalla | Agente 47

Descargar fondo de pantalla | Samurái Jack

Descargar fondo de pantalla | UP

Descargar fondo de pantalla | Mario

Descargar fondo de pantalla | Mario Bros

Descargar fondo de pantalla | Beto

Descargar fondo de pantalla | Plaza Sésamo

Descargar fondo de pantalla | Ralph, el demoledor

Descargar fondo de pantalla | Los Increíbles

Descargar fondo de pantalla | Star Wars

Descargar fondo de pantalla | El Mandaloriano

Descargar fondo de pantalla | Tom y Jerry

Descargar fondo de pantalla | Snoopy

Descargar fondo de pantalla | Robocop

Descargar fondo de pantalla | Doraemon

Descargar fondo de pantalla | Star Trek

Descargar fondo de pantalla | Dragon Ball Z

Descargar fondo de pantalla | Goku

Descargar fondo de pantalla | Chica Cyberpunk

Descargar fondo de pantalla | PUBG

Descargar fondo de pantalla | Akira

Descargar fondo de pantalla | Rick y Morty

Los fondos de pantalla para la Isla Dinámica son una forma divertida y original de personalizar tu iPhone 15, ya que te permiten tener una experiencia diferente cada vez que miras tu pantalla. Además, son muy bonitos y realistas, con unos colores y unos efectos que te harán sentir como si estuvieras en la propia isla. ¿A qué esperas para probarlos?