La llegada de nuevos Google Pixel siempre trae consigo muchas cosas nuevas. En esta oportunidad, los Google Pixel 5 y 4A 5G no fueron presentados junto a Android 11 (aunque lo traen preinstalado), pero eso no significa que no haya novedades.

Los nuevos Pixel estrenaron fondos dinámicos, estáticos y la GCam 8.0, que ya puede instalarse en otros móviles, pero no fue lo único. Otra cosa que llegó fue una nueva versión del Pixel Launcher que ahora permite cambiar el tamaño de los iconos. ¿Necesitas iconos grandes? Entonces instala el launcher del Pixel 5 en otros Pixel y pon iconos gigantes.

Ahora puedes colocar iconos muy grandes en tu Google Pixel de forma sencilla

La última versión del Pixel Launcher trae una nueva opción que permite personalizar el tamaño de la cuadrícula del escritorio de Android. De ahora en adelante podrás elegir cuántos iconos se pueden mostrar en la pantalla de inicio de tu móvil según la opción que selecciones. El Pixel launcher te permite elegir entre cuatro tamaños de cuadrícula: 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3 y 2 × 2.

Aparte, según la opción que selecciones, el tamaño de tus iconos cambiará, haciéndose más grande a medida que tomes cuadrículas con menos múltiplos. Dicho de otra forma, una cuadrícula de 2 x 2 tendrá iconos mucho más grandes que una de 5 x 5.

Esto es algo que existe en Android desde hace años en algunos de los mejores launchers desarrollados por terceros. Sin embargo, que el Pixel Launcher decida integrar esta función es genial, porque es un launcher sumamente ligero, fluido, minimalista y ¡es de Google!

Aparte, esta funcionalidad es muy útil porque ayuda a las personas con problemas de vista a ver mucho mejor lo que hacen. Tus abuelos y padres te lo agradecerán si llegas a aplicarlo en tu móvil, tanto como agradecerán si les cambias el tamaño de la fuente en Android. ¿Cómo puedes tener el nuevo Pixel Launcher?

Cómo descarga e instalar el Pixel Launcher para tener iconos más grandes

Para tener la última versión del Pixel Launcher del Pixel 5, solo debes descargar el APK de esta aplicación e instalarla en tu móvil. Ya te vamos a decir cómo hacerlo, pero primero debes saber los requisitos y compatibilidad.

El Pixel Launcher del Pixel 5 debería ser compatible con todos los Google Pixel actualizados hasta Android 11. Esto quiere decir que podrás instalarlo desde el Pixel 2 hasta el Pixel 4A 5G, aunque los desarrolladores de XDA-Developers solo lo han probado en los Pixel 3 XL y Pixel 4.

Su compatibilidad no está probada en otros móviles con Android 11 o 10. No obstante, si lo pruebas no pierdes nada, porque es una aplicación que puedes eliminar fácilmente si no llega a funcionar. Dicho esto, así puedes instalar el Pixel Launcher del Pixel 5 en tu móvil para tener iconos gigantes:

Descarga el APK del Pixel Launcher del Google Pixel 5. Abre el instalador con el navegador de tu móvil o con un administrador de archivos. Permite la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos. Instala el Pixel Launcher. Disfrútalo.

Ahora, para acceder a la opción de cambiar el tamaño de la cuadrícula solo tienes que ir a tu escritorio y presionar prolongadamente en algún espacio en blanco. Al hacerlo, se desplegarán las opciones del Pixel Launcher, solo ve a la pestaña “Cuadrícula” y cambia lo que necesites.

¿Pensabas que sería más complicado? Para nada, ahora solo ve y disfruta tus iconos gigantes con el Pixel Launcher en tu móvil.