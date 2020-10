El Google Pixel 5 se ha presentado hace unos días y, como siempre, ha estrenado una cámara genial. Una cámara que en este caso no está marcada por el hardware, sino por el buen rendimiento de la Google Camera.

Esta nueva GCam se estrena en su versión 8.0 y solo aquellos con un Pixel 5 o un Pixel 4a 5G tendrán acceso a ella pero… ¿llegará también a los anteriores Pixel? Pues la respuesta es sí, pero no todavía. Si quieres instalar la Gcam en tu Pixel para disfrutar de los nuevos selfies con modo noche tendrás que seguir algún que otro complicado proceso… Vamos con ello.

Tendrás la GCam 8.0, pero quizás no todas sus novedades

Según cuentan en 9to5Google, disfrutarás de algunas características nuevas como el Social Share, desactivar la astrofotografía en el modo Nigh Sight y algunas cosas más. Sin embargo, puede que según tu versión de Pixel no tengas Playground (los nuevos AR Stickers) pero Google ha prometido que llegará con el tiempo.

Es por eso que, a menos que quieras probar la GCam 8.0 a toda costa, no es recomendable aventurarse. Si has entendido los riesgos, puedes proseguir. Instalar la GCam 8.0 no va a ser tan fácil como instalar un APK como en anteriores ediciones.

Y aún siguiendo el proceso, algunas personas reciben el error “INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE”. Pero puedes intentarlo, no pierdes nada. Solo tienes que instalar una serie de aplicaciones juntas. Y necesitarás tener Android 11, así que no funcionará si tienes un Pixel de 2016 (la primera generación de Google Pixel).

¿Cómo instalar la Google Camera 8.0 en tu antiguo Pixel?

Lo primero que tendrás que hacer es, resetear de fábrica tu teléfono (si se te muestra el error que te mencionamos arriba, que es lo que le pasa a casi todo el mundo). Sí, de fábrica, borrando todo lo que hay en el teléfono. Es por eso que tendrás que hacer una copia de seguridad antes de proseguir con ello.

Ahora instala el APK con APKMirror Installer

Una de las formas más fáciles de conseguir la GCam 8.0 es instalar el .APKM con APKMirror Installer. Aquí te explicamos cómo se usa esta app y aquí tienes el enlace de descarga del APKM.

También puedes optar por hacerlo desde ADB (si eres un usuario avanzado)

Si no te fías demasiado de los instaladores externos, puedes conectar tu teléfono al PC y abrir la consola de ADB. Aunque antes deberás descargar este archivo.

Cambia el nombre del archivo descargado Camera_8.0.018.335051840.apks por Camera_8.0.018.335051840.zip y podrás descomprimir el archivo en tu teléfono. Verás las siguientes carpetas: base.apk icon.png meta.sai_v1.json meta.sai_v2.json split_config.arm64_v8a.apk split_config.de.apk split_config.en.apk split_config.es.apk split_config.fr.apk split_config.ja.apk split_config.ru.apk split_config.xxhdpi.apk



Si te fijas, hay varias configuraciones de idiomas que no vas a necesitar. Solo tendrás que usar el comando que te vamos a dejar a continuación, en la consola de ADB con el móvil conectado:

adb install-multiple base.apk split_config.es.apk split_config.xxhdpi.apk split_config.arm64_v8a.apk

Este comando lo que hará será instalar todos esos APKs juntos para que tengas la GCam 8.0 en tu antiguo Google Pixel. Como puedes ver, es un método un tanto “complicado” y más si tienes que hacer hard reset a tu teléfono.

No vale la pena hacer un hard reset de momento o un restablecimiento de fábrica para instalar la GCam pero si tienes suerte y funciona sin este, quizás te interese probar algunas de las novedades de la GCam 8.0.