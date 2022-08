Desde que se anunció que Android Auto te permitirá ver la pantalla de tu móvil desde el panel de tu coche, todos estamos atentos a sus actualizaciones. Hace unas semanas se lanzó Android Auto 7.8, luego llegaría la versión 7.9 y finalmente la versión que nos atañe hoy. Android Auto 8.0 es una realidad y estas son sus novedades, así como el proceso de instalación de su APK oficial.

Android Auto 8.0 beta no trae novedades visibles, pero allana el camino para Coolwalk

Como tiende a ser costumbre, Google presenta la nueva versión beta de Android Auto unas semanas antes de lanzar el APK estable para todos. Sin embargo, los cambios entre ambos paquetes tienden a ser poquísimos, así que podemos hablar de novedades oficiales sin ningún problema.

La última versión presentada por Google es Android Auto 8.0, que casualmente requiere Android 8.0 o superior para funcionar. Entre sus novedades visibles encontrarás: ninguna, porque esta actualización no agregó nuevas funcionalidades de cara a los usuarios. No obstante, eso no significa que Android Auto 8.0 no integre cosas nuevas.

Los cambios de esta versión están ocultos debajo del capó, porque Google corrigió algunos errores y modificó diferentes variables que guardan relación con Coolwalk. Tal es así, que Android Auto 8.0 deja a tu móvil listo para recibir esta nueva interfaz, algo que hasta ahora no había sucedido.

Además, se conoció a través de Reddit que el lanzamiento de Coolwalk podría estar más cerca de lo esperado. De hecho, se sabe que la nueva interfaz ya está en los servidores de Google lista para ser desplegada desde ellos.

¿Cómo actualizar a Android Auto 8.0 beta?

Si tienes activada la actualización automática de aplicaciones de la Play Store y formas parte del programa beta de Android Auto, entonces recibirás la actualización en breve. Sin embargo, también puedes optar por descargar el APK oficial de Android Auto 8.0 beta y seguir estos pasos para instalarlo:

Descarga el APK de Android Auto 8.0 beta desde APKMirror. Activa la instalación de apps desde fuentes desconocidas. Abre el paquete APK con el navegador web o el explorador de archivos de tu móvil. Confirma que quieres realizar la instalación y espera a que finalice.

Una vez se haya completado el proceso podrás disfrutar de Android Auto 8.0 beta y esperar tranquilo la llegada de Coolwalk. ¿Ya estás preparado para el gran salto?