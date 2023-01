Desde que el Realme GT Neo 3T llegó al mercado a mediados de 2022 se convirtió en uno de los móviles de gama media-alta más recomendados, sobre todo para gamers, pues usa el potente procesador Snapdragon 870 para juegos y solo cuesta unos 300 €. Sin embargo, también es ideal para quienes disfruten de tomar fotos, ya que incorpora una cámara triple de 64 MP con un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP.

Si tienes este móvil y sientes que la cámara podría sacar mejores fotos, estás en lo cierto. La cámara de stock del Realme GT Neo 3T no es muy buena y para comprobarlo, solo basta con instalarle la GCam. La cámara de Google, que en teoría es exclusiva de los Google Pixel, logra exprimir al máximo todos los sensores de su cámara para brindarte resultados increíbles tanto al hacer fotos como al grabar vídeos. Enseguida te contamos cómo descargar e instalar la GCam en tu Realme GT Neo 3T.

Descarga la mejor GCam para tu Realme GT Neo 3T



Como quizás ya sepas, la GCam es la app de cámara oficial de los móviles Google Pixel. No está disponible en la Play Store porque teóricamente es exclusiva de dichos dispositivos. Sin embargo, existe una gran cantidad de desarrolladores en la comunidad de Android que se dedican a crear versiones no oficiales de la GCam compatibles con móviles de cualquier marca. A estas versiones se les conoce como MOD o port de la GCam y hay muchísimas que puedes descargar, aunque no todas serán aptas para tu Realme GT Neo 3T.

Según las pruebas de la comunidad, las mejores GCam para el Realme GT Neo 3T son PXv8.1 creada por Urnyx05 y LMC8.4_R14 creada por Hasli. La primera es más estable que la segunda, pero está basada en una app de la GCam un poco más antigua. Nuestra recomendación es que descargues ambas, las pruebes y luego te quedas con la que más te gusta. Aquí abajo te dejamos los enlaces oficiales para descargarlas:

Descargar APK | PXv8.1_GCam-v1.0 para Realme GT Neo 3T (más estable)

Descargar APK | LMC8.4_R14 para Realme GT Neo 3T (más nueva)

En el vídeo que verás a continuación puedes apreciar cómo funciona la GCam PXv8.1 en el Realme GT Neo 3T y la comparación que demuestra que esta app de cámara es mucho mejor que la que incluye el móvil de fábrica.

Cómo instalar la GCam en un Realme GT Neo 3T

Si aún no sabes cómo instalar la GCam en tu Realme GT Neo 3T, no te preocupes. Es muy sencillo. Solo descarga uno de los dos APK que te recomendamos antes desde los enlaces de arriba y luego sigue este tutorial para instalar un archivo APK en Android (paso a paso). Es posible que tengas que habilitar la instalación desde fuentes desconocidas durante el proceso.

Después, ya podrás utilizar la app de cámara de Google en tu Realme GT Neo 3T para tomar fotos o grabar vídeos. Si notas bugs o fallos, prueba con otro APK hasta dar con el indicado.