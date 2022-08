Más allá del diseño, el Nothing Phone (1) no logró ser el móvil revolucionario que prometió ser. Es un smartphone excelente, pero que no destaca especialmente sobre el resto. Tiene una gran cámara dual de 50 MP + 50 MP que saca fotos muy buenas, aunque nada extraordinarias. Pero… ¿sabías que tu Nothing Phone (1) puede hacer mejores fotos con solo cambiarle la app de cámara?

Así es, con la cámara de Google (GCam) es posible mejorar el apartado fotográfico de tu Nothing Phone (1) de forma fácil. Ahora bien, teniendo en cuenta que la GCam solo está disponible de forma oficial para los Google Pixel y que existen muchísimas versiones no oficiales para el resto de móviles, conviene preguntarse… ¿cuál es el mejor APK de la GCam para el Nothing Phone (1)? A continuación encontrarás la respuesta.

Descargar la Google Camera para el Nothing Phone (1)

Según los testeos de múltiples usuarios, esta es la mejor versión de la GCam 8.4 para el Nothing Phone (1):

Descargar APK | GCam MGC_8.4.600_A10_V13

Te recomendamos ir instalando cada APK, uno por uno, hasta que consigas el equilibrio perfecto entre características y rendimiento. Para instalar cualquiera de los APK de la GCam no hace falta rootear tu Nothing Phone (1) ni mucho menos. Solo debes seguir este tutorial para instalar un archivo APK en Android paso a paso. Y para saber si hay nuevos APK disponibles para tu móvil, visita la web de Celso Azevedo.

Ventajas de la GCam 8.4 en el Nothing Phone (1)

La GCam 8.4 viene con muchas funciones nuevas, incluidas una renovación de la interfaz de usuario, nuevos botones de zoom, desenfoque de la lente, modos de estabilización de vídeo, modo mejorado HDR+, compatibilidad con RAW, vista nocturna en los modos de retrato y cámara, vídeo a cámara lenta, modo de belleza y mucho más.

Pero la mejor de todas las características es el Borrador Mágico, pues te permitirá eliminar objetos o personas no deseadas de las fotos de forma muy fácil sin ser experto en Photoshop.

Ahora bien, si la GCam 8.4 no te da buenos resultados en tu Nothing Phone (1), prueba la nueva app de cámara de Xiaomi y Leica.