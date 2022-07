Equipados con lentes desarrollados por Leica, compañía experta en lo que a fotografía respecta, los nuevos Xiaomi 12S, 12S Pro y 12S Ultra han logrado convertirse en los móviles más deseados por los amantes de la fotografía digital.

Si aún no has podido hacerte con ninguno de ellos, ya sea porque no tienes pensado en cambiar de teléfono o porque no te han convencido, puedes “probar” algunas de las funciones de la app de cámara que integran estos nuevos dispositivos móviles.

En conjunto con la presentación de estos nuevos terminales Android, Xiaomi hizo alarde de una nueva app de cámara que mejora sustancialmente el resultado final de las fotos y vídeos que se capturen con las lentes Leica.

Prueba la nueva app de cámara de Xiaomi en tu dispositivo móvil

¿Tienes ganas de probar las funciones que posee la nueva cámara de Xiaomi? Si tu respuesta es “si”, estás en el lugar adecuado. Gracias a que ya está disponible el APK de esta cámara, podrás hacer uso de todas estas características sin tener que hacerte con alguno los nuevos móviles de Xiaomi:

Nueva interfaz.

Marca de agua exclusiva de la compañía Leica .

. El característico color rojo de la firma alemana.

Nuevos filtros desarrollados por Leica .

. Widgets creados por Xiaomi y Leica.

Y muchas otras funciones más.

Para acceder a la nueva GCam By Xiaomi & Leica, tendrás que descargar el APK que te dejamos al final de este párrafo. El mismo está libre de virus y su instalación es sumamente simple.

Enlace | Descargar la nueva app de cámara de Xiaomi y Leica

En caso de que no sepas cómo instalar la nueva cámara de Xiaomi en tu móvil Android, te recomendamos seguir este tutorial. Dentro del mismo explicamos paso a paso cómo instalar apps en formato APK.

¿La nueva cámara de Xiaomi y Leica funciona en cualquier móvil Android?

Lamentablemente, esta nueva cámara de Xiaomi solo funciona de forma correcta en los nuevos terminales para la que fue creada: la serie 12S de Xiaomi.

De igual forma, puede descargarse e instalarse sin ningún problema en cualquier terminal con Android 10.0 o superior. Eso sí, algunos usuarios han experimentado varios fallos al momento de utilizarla: cierres inesperados, mensajes de error, etc.

Sin mucho más que añadir, desde aquí te aconsejamos usarla como una app de cámara secundaria, ¿qué quiere decir esto? Que deberías darle un uso del tipo experimental (probar funciones y filtros).