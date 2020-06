Por si no lo sabías, Unicode es el sistema estándar que permite que tengamos un formato común de caracteres cuando navegamos por la red. Cada cierto tiempo, Unicode anuncia nuevas incorporaciones a su repositorio de emojis que van llegando poco a poco a todos los dispositivos. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo probar antes que nadie los emojis de Android 11 si eres root. ¡Prueba los 62 nuevos emojis de Unicode 13!

Sin duda alguna, los emojis se han convertido en un elemento clave para que las personas se comuniquen a través de la red. Estos añaden emociones, intenciones y hacen las conversaciones más divertidas. Si tu móvil tiene root, entonces no necesitas instalar la versión beta de Android 11 para probar los nuevos emojis.

Así puedes probar los emojis de Android 11

RKBD, un miembro de XDA Developers muy conocido por sus temas de Gboard, extrajo el archivo donde están los nuevos emojis de Android 11. Este fue empaquetado en un módulo de Magisk, que los usuarios con Magisk podrán flashear para reemplazar los emojis existentes. En la mayoría de los móviles, el módulo reemplaza el archivo “NotoColorEmoji.ttf” que se encuentra en /system/fonts. Si se trata de un Samsung, el módulo reemplaza el archivo “SamsungColorEmoji.ttf ” en el mismo lugar.

Debes tener en cuenta que este tipo de emojis están visibles en tu dispositivo. Sin embargo, aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Telegram, Discord, etc.; están usando sus propios emojis y aún no incluyen los nuevos de Unicode 13. Si envías estos emojis a alguien que no los tiene, estos no se muestran. Ten esto en mente antes de enviar los nuevos emojis de Android 11 a tus amigos.

¿Cómo instalar los emojis de Android 11?

Si quieres probar los nuevos emojis en tu móvil, solo debes seguir estos pasos:

Descarga los emojis de Android 11 en tu móvil.

Abre Magisk y dirígete a la página de módulos .

. Haz clic en el ícono más y selecciona el archivo descargado .

. Espera a que se instale y reinicia el teléfono cuando esté listo.

¿Te has dado cuenta? Instalar los emojis de Android 11 en un móvil con root no es difícil. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo que Gboard integre los emojis de Unicode 13 en todo el ecosistema Android.

Y tú, ¿quieres probar estos nuevos emojis en tu smartphone?