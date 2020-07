El entorno de recuperación de Android, popularmente conocido como Recovery, es la puerta de acceso a todas las grandes modificaciones que quieras hacerle a tu smartphone. Con él puedes instalar las mejores custom ROMs para tu móvil, un mejor Kernel, realizar labores de mantenimiento del sistema y cientos de cosas más.

No obstante, el recovery estándar que incluyen casi todos los fabricantes no es especialmente completo. Debido a esto, la comunidad de Android durante años se ha puesto manos a la obra para diseñar entornos de recuperación más completos, como TWRP. Son varias las opciones a elegir según tu dispositivo, pero a partir de hoy se une un nuevo rival a la competencia. Así es Pterodon Recovery, el proyecto que quiere destronar a TWRP.

Pterodon Recovery apunta a una interfaz de usuario mucho más fácil de usar, y a una lista de funciones bastante amplia

Los custom recovery existen casi desde el nacimiento de Android. El primer gran recovery personalizado fue ClockworkMod (CWM), ya que fue el primero en permitir la instalación de ROMs, Kernels, hacer copias de seguridad, restaurar el sistema y ejecutar ADBD en modo inseguro.

Luego llegó TWRP con su soporte táctil, al que CWM también se unió, pero lo hizo tarde y de ahí en adelante comenzó su declive. Desde entonces han existido múltiples Recovery adicionales basados en este, como OrangeFox, RedWolf o Sky Hawk, pero TWRP continúa reinando indiscutiblemente.

No obstante, ahora se presenta un nuevo contendiente a esta batalla, Pterodon Recovery. Este es un entorno de recuperación creado por ATG Droid, el mismo desarrollador detrás de RedWolf, pero totalmente escrito desde cero.

Este recovery llega de la mano de los desarrolladores de RedWolf

Este nuevo recovery se enfoca en dar una interfaz gráfica mejorada (GUI), diseñada gracias al motor libaroma, el mismo que alimenta al famoso AROMA Installer. Si no sabes que es esto último, pues es un instalador de ROMs que te permite seleccionar a tu antojo todas las características que deseas, o no, instalar en tu móvil al momento de flashear.

Pero además de las funciones clásicas que todo entorno de recuperación debería tener, Pterodon Recovery ofrece mucho más. Lo más destacable es que Pterodon tiene toda una serie de herramientas de diagnóstico que TWRP no, y que te ayudaran a saber qué problema puede tener tu móvil.

¿Te parece poco? Pues Pterodon también tiene algunas características adicionales bastante curiosas. Por ejemplo, la barra de estado se adapta si tienes un móvil con notch o no, soporta DT2S (doble toque para dormir), e incluso puedes adaptar el brillo de la pantalla en el recovery.

Pterodon Recovery aún está en fase de desarrollo, pero pronto podría desplazar a TWRP si no se ponen las pilas

Al momento de escribir este artículo, Pterodon Recovery todavía es un proyecto novel, que no está indicado para el uso diario. ATG Droid, su desarrollador, aún no ha implementado ciertos módulos vitales para su funcionamiento, así como un gestor de particiones. Por consiguiente, el proyecto aún es bastante inestable.

No obstante, el código fuente de Pterodon Recovery está disponible para los usuarios, por lo que estos pueden corregir errores y desarrollar nuevas funciones. Igualmente, las primeras versiones preliminares ya están listas, y funcionan para los populares Redmi Note 3 y Redmi Note 6 Pro de Xiaomi.

Mantendremos la lupa sobre este proyecto, ya que promete ser muy bueno. Aparte, si en algún punto Pterodon avanza hasta obtener suficiente estabilidad y logra una adopción masiva, quizás estemos por presenciar una historia similar como la que sucedió entre CWM y TWRP.

¿Qué crees que sucederá? ¿Pterodon Recovery se hará con la corona que ostenta TWRP en este momento?

