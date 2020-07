Cómo de difícil es volver a una versión anterior de Android

Para la mayoría de los usuarios es genial actualizar su móvil a la versión más reciente de Android. Hay personas que sufren cuando su smartphone no puede actualizarse. Pero no todos quieren. Quizás eres uno de esos usuarios que no quiere tener la última actualización porque aún no es compatible con las herramientas que necesitas para trabajar. Si tienes razones para hacer un downgrade, debes saber qué tan difícil es volver a una versión anterior del sistema operativo.

Volver a una versión previa de Android te hará retroceder en funciones y seguridad

Si vuelves a una versión previa de Android puedes perder funciones nuevas que te gusta tener en tu móvil. Google crea nuevas APIs para que los fabricantes incluyan sus propias funciones, y quizás estas personalizaciones no están disponibles para versiones anteriores del software en tu dispositivo.

Debes tener en cuenta que regresar a una versión previa también puede poner en riesgo la seguridad de tu dispositivo. E incluso, si haces mal las cosas, puedes llegar a dejar tu móvil como un ladrillo.

¿Cuándo es fácil volver a una versión anterior de Android?

Si tu móvil es de una empresa que permite desbloquear el bootloader sin trabas y te da un catálogo de todas las versiones que puedes tener en tu dispositivo, hacer el downgrade será fácil. Por ejemplo, Motorola proporciona todo esto a sus usuarios.

Si tu smartphone es de un fabricante que permite hacer todo esto, solo tendrás que:

Hacer una copia de seguridad de todo lo que puedas respaldar en la nube, preferiblemente.

Descargar la versión de Android que quieres instalar y las utilidades que necesitas para instalarlo.

Leer muy bien las instrucciones de todo el proceso, y seguir todo al pie de la letra.

Ten en cuenta que volver a una versión previa del sistema operativo implica borrar por completo todo lo que hay en tu móvil, así que hay cosas que no podrás respaldar a menos que estén sincronizadas con la nube. Por ejemplo, WhatsApp cada tanto hace un respaldo de seguridad de todos los mensajes enviados y Telegram tiene todo almacenado en su base de datos, así que no te preocupes. Puedes configurar Google Fotos para que tus imágenes se guarden en la nube. Asegúrate de que guardas todo lo que necesitas.

No hagas nada si no estás seguro de que has respaldado todo lo que quieres conservar, y estudia bien todo lo que debes hacer. No puedes detener el proceso a la mitad o seguramente dañes tu móvil.

¿Cuándo es difícil hacer downgrade en Android?

Muchos fabricantes no comparten las versiones instalables de su sistema operativo. Por eso la mayoría de las personas tienen móviles que no se desbloquean de forma sencilla y no vienen con imágenes de fábrica listas para flashear. Es más, aún en el caso anterior a veces salen actualizaciones de Android que impiden volver atrás, por lo que esta situación (la complicada) es más habitual de lo que parece.

Si eres uno de estos usuarios, será difícil que encuentres lo que necesitas para regresar a una versión anterior de Android. Debes visitar foros donde otros usuarios tienen el mismo modelo de tu móvil y quieren hacer el downgrade. A veces encontrar lo que tienes que instalar es fácil pero otras no tanto…

Normalmente cuando se actualiza el sistema operativo también se actualiza el gestor de arranque. Por eso debes volver a una versión anterior del bootloader y revertir su actualización no siempre se puede hacer de forma normal. Tienes que buscar trucos que suelen ser muy complicados. Ten en cuenta que si le haces flash al gestor de arranque de forma incorrecta, tu móvil Android terminará bloqueado y será difícil traerlo de nuevo a la vida.

Una ROM personalizada es lo mejor cuando el fabricante no te lo pone fácil

A veces es mejor buscar una ROM personalizada que hacer downgrade. Estas versiones de Android son creadas y modificadas por desarrolladores que forman parte de comunidades que ofrecen un buen soporte y guías. En muchas ocasiones incluso incluyen funciones que el fabricante eliminó de su versión oficial. Debes tener en cuenta que no siempre pierdes la garantía del fabricante si instalas una ROM personalizada.

Ahora que sabes lo complicado que es volver a una versión previa de Android, quizás te gustaría saber cómo puedes rootear tu móvil para instalar una ROM personalizada.