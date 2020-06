Si rooteas tu móvil no pierdes la garantía del fabricante

¿Has deseado rootear tu móvil pero no lo has hecho por temor a perder la garantía? Si es así, no estás solo. Muchos usuarios de Android piensan que pueden perder este derecho que les garantiza el fabricante al hacerle estos cambios a sus dispositivos. ¡No temas! Porque es un mito y en esta publicación te explicaremos lo que debes saber.

Si rooteas tu móvil no pierdes la garantía

En el año 1999 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea lanzaron un Decreto sobre la venta de productos y las garantías de los bienes de consumo, aunque ten en cuenta que la forma de aplicar estas normas varía según cada país. En esta normativa se establece que todo producto que compres dentro de la Unión Europea tiene una garantía de 2 años, y esto quiere decir que tú tienes el derecho de que te entreguen un teléfono móvil nuevo, o te lo reparen, si se daña y no por liarla tú por algún otro motivo. Aquí puedes leer esta directiva por si lo necesitas.

Si tu móvil se estropea luego de varios meses de rootearlo, esto quiere decir que el motivo de sus problemas no se debe al root sino que el daño surgió de un defecto de tu Android, suponiendo que el problema no vino por alguna otra cosa que hiciste. Ser root en Android es seguro, y por ello te dejamos un artículo sobre los mejores métodos para ser root. Pero ten cuidado, puede ser peligroso.

¿Qué debes hacer para mantener la garantía de tu smartphone si lo rooteas?

Pese a que deben darte la garantía de que te arreglarán, o te darán un Android nuevo, si se te daña antes de los primeros 2 años luego de que lo compres, esto no quiere decir que siempre se cumpla por las buenas.

Por esto te recomendamos que si vas a reclamar un defecto a la garantía primero pongas tu smartphone como estaba antes, con el bootloader cerrado y la ROM de fábrica. Y si aún así tuvieras cualquier problema, podrías recurrir a la Oficina del Consumidor en España para que te ayuden porque estás en tu derecho de exigir la garantía si el root no es culpable del daño que tiene el móvil.

¿Qué dice exactamente la ley?

Por si tienes dudas, te aclaramos un poco más en estas últimas líneas. La Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo es lo que tenemos que considerar.

Esta Directiva asegura que todo consumidor que adquiera un producto en la UE tiene derecho a 2 años de garantía. Si el teléfono se estropea el vendedor debe arreglarlo o reemplazarlo por otro igual o de valor superior sin que al consumidor le cueste nada.

En los primeros 6 meses, si el producto falla, se da por hecho que el fallo siempre es del dispositivo. Si el período es superior a este, el fabricante debe demostrar que el fallo es culpa del consumidor, o del caso contrario tendrá que arreglarlo siempre. Para que no te arreglen el móvil el vendedor debería demostrar, con pruebas válidas e irrefutables, que la culpa del fallo del móvil se debe al root y esto suele ser muy complicado.