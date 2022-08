Ahora que Android 13 es oficial, los principales fabricantes de smartphones y tablets ya están trabajando en actualizar sus dispositivos a esta última versión. Sin embargo, los desarrolladores independientes también están trabajando por su cuenta para llevar Android 13 a la mayor cantidad de dispositivos posibles.

Y parece que la comunidad trabaja más rápido que las compañías, ya que acaban de publicar la primera ROM personalizada de Android 13 para el ordenador de placa única Raspberry Pi 4 y sus variantes. ¿Quieres probar lo último de Android en tu mini ordenador? Enseguida te proporcionamos el enlace descarga.

Android 13 ya está disponible para los Raspberry Pi 4 B, Pi 400 y Compute Module 4

El responsable de crear el port de Android 13 para el Raspberry Pi 4 Model B ha sido el desarrollador KonstaT. Para ello, se ha basado en la versión AOSP del sistema operativo, que es una versión «pura» libre de modificaciones y servicios de Google. Y ojo: no solo es compatible con el Pi 400 Model B, sino también con el Raspberry Pi 400, que es un PC ARM portátil que se encuentra dentro de un factor de forma de mini teclado.

Incluso es posible instalar este port de Android 13 en el Raspberry Pi Compute Module 4, pero puede que necesites una placa portadora adicional para ello. De cualquier forma, aquí te dejamos el enlace de descarga de la ROM de Android 13 para estos ordenadores de placa reducida:

Descargar | Android 13 para Raspberry Pi 4 B, Pi 400 y Compute Module 4

El proceso de instalación de esta ROM es similar a instalar Android 11 en tu Raspberry Pi 4, así que no deberías tener ninguna dificultad para lograrlo. Al estar disponible como una imagen de disco, simplemente debes arrancarlo desde una tarjeta microSD después de la restauración. También puedes instalar las actualizaciones posteriores a través de una versión especialmente diseñada de TWRP, aunque para ello se requieren un par de pasos adicionales.

No está de más recordar que este port de Android 13 está destinado a usuarios avanzados, por lo que no te recomendamos probarlo si no sabes lo que estás haciendo.

¿Qué funciona en Android 13 para los Raspberry Pi 4 B, Pi 400 y Compute Module 4?

Audio (HDMI, conector de 3,5 mm, micrófonos USB, altavoces/auriculares Bluetooth, etc.)

DAC de audio (utilizando DACs GPIO, por ejemplo, HiFiBerry DAC+)

Bluetooth (y Bluetooth tethering) Cámara (utilizando módulos de cámara Pi oficiales y cámaras web USB UVC)

GPIO

GPS (utilizando módulos USB externos, por ejemplo, U-blox 7)

Ethernet

Gráficos acelerados por hardware (V3D, OpenGL y Vulkan)

Pantalla HDMI (y HDMI-CEC)

I2C

Controles remotos IR (utilizando módulos IR GPIO externos, por ejemplo, TSOP4838)

RTC (utilizando módulos GPIO I2C externos, por ejemplo, DS3231)

Sensores (utilizando módulos GPIO I2C externos, por ejemplo, MPU6050, LSM6DS3, LSM303DLHC, BME280/BMP280 y APDS9930 acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, temperatura, presión, humedad, luz ambiental y proximidad)

Consola serie (mediante adaptadores de consola serie GPIO externos, por ejemplo, PL2303)

SPI

Pantalla táctil/multitáctil (pantalla táctil oficial de 7″, pantallas táctiles USB, pantallas táctiles Waveshare SPI)

USB (ratón, teclado, almacenamiento, etc.)

USB-C (ADB, MTP, PTP y tethering USB)

WiFi (y WiFi tethering)

Problemas de Android 13 en los Raspberry Pi 4 B, Pi 400 y Compute Module 4

Android 13 para los Raspberry Pi 4 B, Pi 400 y Compute Module 4 está lejos de ser perfecto. Al no tener codificación y decodificación de vídeo por hardware, depende de códecs basados en software, lo cual da resultados pobres en la reproducción de contenido multimedia. Además, hay que resaltar que los accesorios oficiales de la cámara Raspberry Pi no funcionan como deberían. Y SElinux está en modo permisivo.

Así que, antes de instalar Android 13 en tu ordenador de placa reducida, ten en cuenta esos problemas.