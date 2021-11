En estos últimos meses se ha hablado mucho de la «serie más vista de Netflix». Hasta hace poco ese honor le correspondía a El juego del calamar, pero llegó Arcane (la serie basada en el universo de League of Legends) y se apoderó del primer puesto. Ya es la serie más vista de toda la plataforma en 51 países distintos. ¿Cómo sabemos esto? Fácil, gracias a la nueva web de Netflix donde revelan su top 10 de películas y series más vistas a nivel global o por países.

Dicha página web ya está disponible para todos los usuarios, incluso para los que no son suscriptores. Te permitirá consultar qué es lo que está viendo todo el mundo en Netflix o qué es lo que está de moda en tu país. Es una buena forma de buscar recomendaciones de series o películas para no perder el tiempo revisando el catálogo. Después de todo, si son las más vistas es porque a muchas personas les parecieron buenas.

¿Dónde puedes ver el Top 10 de películas y series de Netflix?

Si quieres consultar qué es lo más visto de Netflix en este momento, pincha este enlace para ver el Top 10 oficial de Netflix. En ese sitio web, verás las 10 películas o series más vistas en Netflix durante la última semana. Es decir, no es un Top 10 histórico, sino las más vistas recientemente según la cantidad de horas de reproducción (de lunes a domingo).

Ten en cuenta que no se mezcla todo el contenido de Netflix en este Top. Hay listas separadas para películas de habla inglesa, TV de habla inglesa, películas de habla no inglesa y TV de habla no inglesa. ¡Ah! Y las temporadas tampoco se mezclan. Eso significa que Stranger Things 2 y 3, por ejemplo, pueden estar ambas en un mismo Top 10.

Por defecto, la página te da las estadísticas a nivel global. Sin embargo, hay un botón que te permite consultar el Top 10 de tu país o del país que quieras. Asimismo, hay una sección donde se destacan las series y películas más populares en el mundo haciendo énfasis en cuántos y en cuáles países se encuentra en el Top 10. Muy interesante para saber qué vale la pena ver en la plataforma.

También hay una lista para cada una de las 4 categorías de contenido que te muestra las horas vistas de cada título del Top 10 durante sus primeros 28 días en Netflix. Dicho sea de paso, la plataforma ha mencionado que estos datos han empezado a recopilarlos desde el 28 de junio del presente año.

Por último, pero no menos importante, al final del sitio web tienes varios enlaces para descargar todas estas listas de Netflix en formato TSV o XLSX (Excel). Esto es muy útil para las personas que quieren estudiar en profundidad las tendencias de la plataforma con herramientas de cálculo o para los desarrolladores que quieran crear algún tipo de app con toda esta información.

Ahora bien, debes saber que las series y películas que aparecen en este Top no son necesariamente las mejores de Netflix. Y es que la medición se basa en la cantidad de horas vistas, lo cual favorece el contenido de mayor duración. Hay muchas pelis y series muy buenas que de seguro nunca aparecen en estas listas porque duran poco. Por eso, te recomendamos no dejar de echar un ojo a este tipo de artículos de las 15 películas de Netflix con una crítica de 10 que no has visto.