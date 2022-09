Cuándo se trata de tecnologías disponibles para la transferencia de datos y energía, USB continúa siendo la más importante del mercado. Y es que este estándar constantemente se actualiza para mejorar aún más las velocidades de transferencia.

En el año 2016 tuvimos la llegada del USB 3.1 que sorprendió con su velocidad máxima de 10 Gbps. Un año después, el USB 3.2 redoblaría la apuesta al ofrecer 20 Gbps y luego hubo que esperar hasta 2019 para disfrutar de los 40 Gbps de la mano de USB 4. Pues bien, ha llegado el momento de volver a doblar esta velocidad. USB4 2.0 ya es oficial y aquí te contamos con qué mejoras viene este nuevo estándar.

USB4 Versión 2.0: velocidad y mejoras del nuevo estándar

USB Promoter Group, el consorcio de marcas detrás de la tecnología USB conformado por Microsoft, Intel, Apple, HP y otras empresas, ha presentado oficialmente el nuevo estándar USB4 Versión 2.0. Se trata de una actualización que llega para ofrecer una velocidad máxima de transferencia de 80 Gbps. Esto supone el doble de velocidad que puede ofrecer el estándar anterior, USB 4.

Algo importante a destacar es que esta mejora en la velocidad se logra gracias a una «nueva arquitectura de capa física» lo que permite que los cables diseñados para el estándar USB 4 (que en teoría solo pueden brindar velocidades de 40 Gbps) sean compatibles con los nuevos 80 Gbps de USB4 2.0.

Además, teóricamente el USB4 2.0 también proporciona una mejora importante para los estándar más antiguos. Por ejemplo, el USB 3.2 que solo puede alcanzar 20 Gbps logrará obtener velocidades de transferencia superiores, aunque aún estas no han sido especificadas. Finalmente, también es preciso mencionar que este estándar es compatible con las mejores tecnologías y hardwares de transferencia de datos gráficos como DisplayPort y PCIe.

¿La razón por la que USB Promoter Group nombró este nuevo estándar como USB4 2.0 y no USB 5? Pues en realidad no hay una respuesta para esto. El consorcio de marcas no ha sido coherente al momento de nombrar sus nuevas tecnologías, por lo que se desconoce si este será el último de la serie USB 4. Y a ti… ¿Qué te ha parecido este nuevo estándar?