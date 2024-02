Todos saltando por Marta en su cumple origen y contexto del meme

Ediciones, memes y hasta remeras, todo esto y mucho más ha generado el vídeo que se viralizó en TikTok y que tiene como protagonista a Marta, una cumpleañera que esperaba que todos sus invitados salten en su fiesta, pero que lamentablemente nadie se animó a saltar.

Si durante estas últimas semanas observaste un audio muy particular en donde una persona dice “Venga, todos saltando por Marta en su cumple”, pues déjanos decirte que estás ante uno de los primeros audios virales del 2024. Puede que durante las primeras veces que observes el vídeo original de ese audio no entiendas por qué se ha hecho tan viral, no te culpamos, nosotros tampoco sabíamos de qué iba la cosa.

Investigando en TikTok y leyendo comentarios en los miles de memes que se han viralizado, hemos podido hallar el vídeo original, como así también el contexto del audio “Venga, todos saltando por marta en su cumple”. Si te interesa conocer esta información, sigue leyendo, ¡te aseguro que te sorprenderás!

¡Todos saltando por Marta en su cumple! Cuál es el origen y el contexto del meme

Primero es necesario aclarar que hay varias tomas de la escena que se viralizó en TikTok, pues los invitados de la fiesta de cumpleaños de Marta fueron quienes los subieron a la red social en cuestión. Habiendo dicho esto, podemos confirmar que la joven que enuncia esas palabras es nada más ni nada menos que Ana Mena, cantante y actriz española.

En conjunto con su canción, la cual lleva el nombre de Madrid City, Ana quería que todos los invitados de la fiesta saltasen para festejar el cumple de la joven en cuestión. Esto no pasó, pues nadie saltó por el cumple de Marta. Eso sí, quien ha saltado, y es por eso su viralización, fue el pelo de esta cantante, el cual se movía de lado a lado.

Por otro lado, no podemos dejar afuera a la cumpleañera, quien según los vídeos que han aparecido a lo largo de estas semanas es Marta Díaz, influencer y amiga de Ana Mena (es la joven que aparece a la derecha de la cantante en cuestión). Sin lugar a dudas es un evento canónico que demuestra una vez más que las redes sociales pueden transformar cualquier situación en un meme viral.

Sin mucho más que añadir al respecto, tenemos que hacer una mención especial al DJ que musicalizó la fiesta de Marta Díaz, pues sus gestos mientras Ana decía “Venga, todos saltando por Marta en su cumple” son simplemente invaluables.