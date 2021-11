El auge de las criptomonedas y las NFTs es innegable. De hecho cada vez más artistas convierten sus obras en NFT para venderlas por Internet a unos precios bastante elevados. Aun así las NFTs no se escapan de la piratería de la que sitios como The NFT Bay forman parte.

Qué es The NFT Bay

The NFT Bay es un sitio web inspirado en The Pirate Bay, un sitio para descargar archivos piratas con la ayuda de las mejores apps para bajar torrents. Además, Jeoffrey Huntley es el artista y programador australiano que es responsable de la creación de The NFT Bay.

Huntley pretende que The NFT Bay almacene la mayor cantidad de NFTs y permita a las personas descargar de forma gratuita todas las NFT en un torrent. Ten en cuenta que la mayoría de las NFTs son imágenes que se pueden almacenar en un ordenador. Además, The NFT Bay es útil para las personas que quieran obras de arte en NFT pero sin pagar por ella, aunque esto no deja de ser piratería y es considerado ilegal.

Cómo funciona The NFT Bay

Antes de conocer cómo funciona The NFT Bay es importante que conozcas lo que son las NFTs. Además, aunque actualmente las NFTs son muy usadas en juegos NFT, en The NFT Bay encontrarás NFTs en formato de imagen.

Al parecer The NFT Bay tiene todas las NFTs en formato de imagen que están en las redes de Solana y Ethereum. Además, en The NFT Bay hay un solo torrent disponible. Entonces al descargar en torrent de The NFT Bay se descargarán todas las NFTs que están almacenadas en el sitio.

Para que tengas una idea de la cantidad de NFTs en formato de imágenes que están almacenadas en este sitio web debes saber que el torrent comprimido de NFTs en The NFT Bay pesa 15 TB.

Ahora, si te preguntas por qué creó Jeoffrey Huntley The NFT Bay debes saber que el australiano ha indicado que lo hizo como una obra de arte. De hecho, Huntley indicó que The NFT Bay sirve para que las personas entiendan que cuando compran una NFT como arte únicamente reciben las instrucciones para descargar la imagen.

Además, Huntley indicó que en realidad la mayoría de las NFTs como imágenes no son almacenadas en la blockchain. De hecho según Jeoffrey las NFTs en formato de imagen solo son almacenadas en la nube y son liberadas para que sean descargadas cuando alguien las ha comprado. ¿Tú qué opinas sobre la opinión de Huntley sobre The NFT Bay?