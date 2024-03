Si has estado suficiente tiempo en TikTok, es probable que ya hayas visto un montón de frases, palabras y expresiones que no tienes ni idea de qué significan. Como es el caso de «a poco si mi Warzone» o «la 8 de elixir» ambas expresiones que nacieron para burlarse de otras personas en la red social. En esta oportunidad te hablaremos de una frase con un fin similar y nos referimos a la expresión «revivan los globos de texto«.

Si quieres saber qué significa la frase «revivan los globos de texto» en TikTok y por qué las personas han empezado a bombardear las cajas de comentarios con esta frase. No dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

Revivan los globos de texto, la frase de TikTok que muchos usan para ridiculizar a otros

Es triste ver como las redes sociales están cada vez más llenas de personas que se dedican a burlarse del contenido de otras personas. Pero esto no es nada nuevo, los «trolls de Internet» existen desde los inicios del Internet mismo y TikTok no es la excepción. En este caso, muchas de estas personas que disfrutan de ridiculizar el contenido ajeno, han decidido empezar a llenar los vídeos que no les gustan con la frase «revivan los globos de texto«.

Eso también tiene una historia, ya que aproximadamente en el año 2021 se había hecho popular el tomar el vídeo de alguien y ponerle una burbuja de texto encima para burlarse. A veces la burbuja sí tenía texto o una imagen, pero la mayoría de las veces estaba vacía. Pero ¿por qué se dejaba la burbuja de texto vacía? La respuesta es muy simple, el hecho de ponerle una burbuja de texto encima al vídeo ya enviaba el mensaje deseado, que ese vídeo era ridículo.

¿Por qué las personas dicen que revivan estos globos de texto?

Al ser esto del 2021, ya califica como un meme viejo, por ende los usuarios que comentan en un vídeo que revivan los globos de texto están reconociendo que es un meme ya muerto y que el contenido del vídeo es «cringe«, por ende merece ser ridiculizado. De nuevo, todo esto forma parte de la cultura del ciberbullying y no debería ser promovido por ninguna razón.

Si alguna vez te topas con este tipo de ediciones de vídeos con una burbuja de texto encima y con el pitch del audio subido para que suene agudo, te recomendamos que lo ignores. No vale la pena darle a los acosadores la atención que buscan y con ese consejo, damos fin a este artículo. Esperamos haber aclarado tus dudas, si aún tienes algo que quieres saber sobre qué significa «revivan los globos de texto» en TikTok, déjanoslo saber en la sección de abajo.