Qué significa 8 de elixir el término nacido de TikTok

Clash Royale es el famoso juego de batalla en tiempo real que utiliza famosos personajes de Clash of Clans para librar duelos entre varios jugadores. Este es un juego bastante noble con una enorme comunidad, lastimosamente de este fandom ha salido un término no tan noble. Si quieres saber lo que significa ser un o una 8 de elixir, no dejes de leer, este artículo.

¿A qué se refiere el término ser un o una 8 de elixir?

A pesar de la inmensa cantidad de campañas que se han creado en línea para evitar el ciberbullying, este aún está presente y con gran fuerza. Si eres usuario de TikTok, probablemente te hayas enterado de un término usado ampliamente en los videos y cajas de comentarios que dice algo como «¿a poco si mi Warzone?». Pues este es un término despectivo para las personas que sufren de obesidad y lastimosamente decirle a alguien 8 de elixir, también es un insulto dentro de la misma categoría.

En pocas palabras, cuando alguien le dice a otra persona que es una 8 de elixir, está haciendo referencia a la carta del Gólem de Clash Royale, la cual necesita de esta cantidad de elixir para ser invocada. Insultos como estos promueven la gordofobia y el ciberbullying y jamás debieron haber sido inventados desde un principio.

¿Qué significa usar la Torre Infernal como fondo de pantalla del móvil?

Para promover el uso de la frase de 8 de elixir en TikTok, muchas personas han creado vídeos de ellos mismos saliendo a clubes, antros y otros lugares públicos con la carta de la Torre infernal de Clash Royale en sus móviles. Esto es solo otro despreciable intento de promover este insulto, debido a que la torre infernal es una de las pocas debilidades de la carta del Gólem de Clash Royale.

Como parte del amplio mundo del Internet y como una comunidad que acepta a todos los tipos de personas que solo buscan pasar un buen rato en línea, te invitamos a desistir del uso de términos de esta naturaleza. La mejor parte de las redes sociales es el sentido de comunidad y poder sentirte en un espacio seguro con gente que comparte tus mismos gustos, así que usar este término no debería ser normalizado.

Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre qué significa 8 de elixir, el término nacido de TikTok. Esperamos que esto haya aclarado todas las dudas que tenías y recuerda que nunca está bien tolerar el ciberbullying y mucho menos promoverlo, así que si estás siendo víctima de acoso, habla con alguien y busquen soluciones juntos. Por ahora nos despedimos y te deseamos un feliz día.