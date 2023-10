Cuando se trata de juegos de estrategia populares y entretenidos, no van a faltar los favoritos de Supercell: Clash of Clans y Clash Royale. Estos dos títulos ya llevan una buena cantidad de años en la Play Store, y aun así han sido capaces de mantener un número de jugadores y aficionados constante hasta el sol de hoy.

Pues bien, esa cantidad podría aumentar ahora que es oficial el lanzamiento de ambos juegos para la beta de Google Play Games para PC. Esto significa que se podrán jugar desde el ordenador o la portátil sin necesidad de tener el móvil cerca.

For the first time ever, Clash of Clans and Clash Royale are officially coming to PC via Google Play Games! 💻

As part of Google Play Games beta celebration, we're soft launching these games in Canada, Chile, and Singapore today!

Find out more: https://t.co/W4cZEQkjrL pic.twitter.com/vLxl540cz5

— Supercell (@supercell) October 10, 2023