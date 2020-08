Seguramente hayas escuchado hablar mucho en las últimas semanas de Randonautica. Esta app ha ganado mucha popularidad gracias a la gran cantidad de personas que han compartido sus experiencias en redes sociales, encontrando todo tipo de objetos y lugares extraños. Yo también me he animado a hacerlo y os voy a contar qué me ha pasado.

Antes de arrancar a relatar la experiencia es necesario que sepas que no se trata de una aplicación “paranormal”. Simplemente es una forma divertida de divertirte explorando sitios en tu ciudad.

¿De qué va Randonautica?

En un artículo anterior te explicamos cómo funciona Randonautica. Se trata de una aplicación que genera coordenadas aleatorias para que vayas a explorar, en las que muchas veces no hay nada.

Con ella vivirás aventuras de todo tipo, ya que siempre dependerá de la visión con la que veas el viaje, las coordenadas en realidad son totalmente aleatorias y se generan todo lo lejos que tú quieras. Sin embargo, tu mente puede hacer que encuentres cosas extrañas e incluso que tu experiencia sea todo un desastre.

En lo personal creo que la gente en la mayoría de las ocasiones juega con la aplicación con mente negativa y ha encontrado cosas raras e inexplicables, que a muchas personas les han causado demasiado terror.

Mis primeras experiencias utilizando Randonautica

La primera experiencia que tuve con Randonautica lamentablemente no la pude documentar, pero estaba pensando en algo amarillo. La app me dio la ubicación y tomé el coche. Tras conducir un par de kilómetros encontré un sitio en donde había rosas amarillas, las cuales nunca había visto. Eran solamente 3 o 4, pero estaban allí en un lugar solitario, algo que me sorprendió.

También encontré algo raro con Randonautica

Si has estado activo en Youtube y TikTok en las últimas semanas, sabrás que Randonautica se ha convertido en una app viral, porque los usuarios encuentran cosas raras en las ubicaciones.

Yo también he visto algo que me ha parecido extraño, ya que mis pensamientos estaban enfocados en encontrar pistas que me hicieran tener algún indicio para resolver una duda que he tenido en el pasado. Es por eso que Randonautica me envío hacia un sitio en donde solamente había basura.

Fue al llegar al lugar, en compañía de un amigo, donde encontré un permiso de conducir cortado en una pequeña parte. No conozco a la persona, pero estoy seguro de que era una pista, tal y como el pensamiento que tuve antes de solicitar la ubicación en Randonautica. En este vídeo puedes ver una muestra de mí experiencia.

En ese mismo momento solicite que me guiará hacía otro punto, fue un poco más lejos, y me llevo hasta una tienda de carnes. Sin embargo, las instrucciones de Randonautica dicen que no puedes ingresar a una propiedad privada, así que no lo hice. Aún así fue bastante extraño porque era una tienda en la que nunca había estado.

La conclusión que saco de todo esto es que usar Randonautica es realmente interesante. Lo que encuentres dependerá exactamente de lo que realmente estás buscando, y es perfecta pasar usar los fines de semana o en tus ratos libres para descubrir sitios que quizás no conozcas. Eso sí, te recomiendo no ir solo, ya que si vas con un amigo o un grupo de amigos seguro que os lo pasáis mucho mejor.