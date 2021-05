Quizás pensabas que usando tu smartphone de gama alta ya sacabas provecho de todas sus funciones. Google TalkBack es una solución excelente para que personas con problemas de visión puedan usar en su móvil todas las funciones que ofrece Android. En este artículo te enseñaremos más en detalle qué es y cómo puedes usar esta herramienta.

¿Qué es Google TalkBack?

Esta función está enfocada en personas que tienen problemas con la cantidad de información que tiene un teléfono móvil. Para ayudar a esas personas Google ofrece varias funciones en una herramienta, TalkBack. Este es un servicio de accesibilidad que ayuda a interactuar con sus smartphones a usuarios con problemas en la vista, por cierto, si tienes problemas de visión debes saber que Android cuenta con un teclado braille.

La herramienta se vale de un asistente de voz y comentarios audibles para hacerte saber lo que hay en pantalla, las acciones que estás realizando y qué puedes hacer con ellas.

¿Cómo instalar Google TalkBack?

Esta herramienta viene instalada por defecto en tu móvil. Es decir, viene en el paquete de aplicaciones de Google que está instalado en un smartphone que recién has comprado. Es posible que nunca hayas visto esta función, esto se debe a que no es muy conocida. Si ves bien todas las funciones y no la necesitas será mejor que no la uses, pues sería confuso que TalkBack te explique en audio cómo funciona todo mientras al mismo tiempo ves la pantalla.

¿Cómo funciona Google TalkBack?

Mientras usas esta función tu dedo funcionará cómo guía, por donde él vaya desplazándose TalkBack te irá explicando lo que harías al tocar dos veces ahí. Cuando tu dedo pasa por campos de texto, el reloj o las notificaciones, la herramienta te dirá por audio exactamente lo que está escrito.

TalkBack te dice lo que has tocado y dando dos toques en pantalla ejecutas la acción sobre la que tocas. Es muy intuitivo y fácil de usar. Las indicaciones audibles hacen que puedas hacer casi cualquier cosa en Android, incluso si no puedes ver la pantalla. Lo único que debes hacer es configurarlo.

¿Cómo activar TalkBack en Android?

La primera vez que enciendes el dispositivo móvil te dará la opción de activar TalkBack. En caso de no haberlo hecho debes ingresar en ‘Accesibilidad’, de esta forma te dará un tutorial para configurarlo. Posteriormente la herramienta permitirá que utilices gestos para usarla.

Cuando configuras que lea lo que hay en pantalla encontrarás opciones como el volumen del habla, si permites la lectura del identificador de llamadas, usar un tono diferente mientras te lee lo que estás escribiendo, etc. Es una herramienta muy completa y útil para muchas personas que no ven bien su teléfono.

También puedes activar y desactivar otras acciones como la vibración, configurar si quieres que te indique cuando resaltas algún texto y controlar el volumen de otros audios como la música. Además puedes personalizar por completo las funciones del explorador táctil, configurar los gestos, realizar acciones con dos dedos y activar el tutorial cuando lo necesites.

Google TalkBack no es una función que querrás usar en todo momento a menos que en realidad lo necesites. Escuchar todo lo que haces y tocas mientras ves con total normalidad la pantalla es abrumador. Sin embargo, la herramienta es perfecta para personas que si necesitan usarla. Si esta función te sirve, prueba TalkBack para que tu experiencia con Android mejore.