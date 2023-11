A principios de año, la empresa SK Hynix presentó el LPDDR5T, un nuevo formato de RAM para dispositivos móviles que mejoró el rendimiento en un 13 % del LPDDR5X. Y aunque parecía que este sería el nuevo tipo de RAM que adoptarían los móviles durante los próximos años, parece que Samsung tiene un plan diferente para sus smartphones.

La marca surcoreana acaba de presentar la DRAM LLW, un nuevo formato de RAM Dinámica que mejora el procesamiento de datos en tiempo real y optimiza el rendimiento al jugar o usar tecnologías como la IA o la realidad aumentada. A continuación, te contamos de qué se trata este nuevo tipo de DRAM.

La DRAM LLW (Low Latency Wide) es un tipo de RAM dinámica de ultra baja latencia. Esta se diferencia de la memoria LPDDR tradicional que usan los móviles de hoy en día porque tiene una cantidad de canales de entrada y salida de datos (I/O Channels), lo que se traduce en un mayor ancho de banda. Y, dado que la velocidad de transferencia es directamente proporcional al ancho de banda, la nueva DRAM LLW será mucho más eficiente para procesar datos en tiempo real.

A special type of DRAM that increases bandwidth and latency limits, Low Latency Wide IO (#LLW) is significantly more efficient in processing real-time data than #LPDDR, making it perfect for mobile #AI and #Gaming applications. Learn more.https://t.co/ONb8wHwnTv pic.twitter.com/nra2v9OUpc

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) November 29, 2023