Elon Musk es el tío del momento, ya que siempre se anda sacando una nueva idea increíble del sombrero y todo lo que hace tiene mucha atención por parte de los medios. Una de esas ideas es Starlink, el proyecto para llevar internet satelital a cualquier rincón del mundo, algo que muchos ven con buenos ojos. No obstante, el precio de Starlink en España no te va a gustar tanto porque inversión es realmente grande.

Tendrás que invertir casi 700 euros para tener Starlink en casa

Aunque el proyecto no está listo todavía y se lanzará oficialmente en julio, Starlink ya abrió las inscripciones en España para los usuarios que quieren darse de alta. Esta primera fase funcionará como una beta del servicio y también estará disponible en otras regiones como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos o México.

¿La idea? Como en todo programa beta, realizar pruebas de operatividad, de rendimiento, detectar problemas e irlos solucionando antes del lanzamiento. Cualquiera podría pensar que la inscripción será económica por tratarse de una prueba piloto, pero nada más alejado de la realidad.

Para poder darte de alta en Starlink tendrás que adquirir el kit de conexión satelital de la compañía, que cuesta nada menos que 499 euros. Además, a eso tendrás que sumarle el precio del envío (estimado en 60 euros) y un depósito de reserva de 99 euros.

Con todo eso ya sería una inversión de 658 euros solo para tener los dispositivos necesarios para conectarse a la red de Elon Musk, pero falta algo. Para poder utilizar Starlink tienes que pagar la cuota mensual del servicio, que inicialmente se sitúa en 99 euros, una barbaridad.

¿Por qué es tan costoso Starlink? Aunque la idea de Elon es ofrecer banda ancha satelital a bajo coste en lugares remotos, lo cierto es que esta tecnología es costosa. Aquí no vale utilizar el chip de red y la antena de tu móvil para captar la señal como con el 4G y 5G, no. Para conectarte a la red satelital necesitas un kit compatible que está formado por una antena especial y un router Wistron UTR-201.

Los servicios de conexión satelital no son nada nuevo en el horizonte, pues tiene muchos años entre nosotros. Pero son caros y lo siguen siendo actualmente, lo cual es una limitante para muchas personas.

¿Qué es Starlink y por qué no es viable en España con el precio actual?

Starlink es una compañía creada por Elon Musk que trabajará muy de la mano con SpaceX. Su objetivo es crear una constelación de al menos 12000 satélites capaces de brindar conexión banda ancha en los lugares más remotos del planeta.

Esta conexión a Internet contaría, además, con baja latencia y un precio reducido que será atractivo para las áreas rurales y competitivo para zonas urbanas.

No obstante, y como comentamos más arriba, lograr esto último todavía es una tarea titánica. Starlink es una empresa en expansión y la banda ancha satelital sigue siendo cara. ¿Dudamos que Musk pueda cumplir su objetivo? No, pero al menos por ahora no es un plan demasiado viable para España con ese precio.

España es uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica en toda Europa y, además, la cobertura 4G llega a lugares bastante remotos de nuestro territorio. Aparte, con los planes de expansión del 5G la conectividad llegará incluso más lejos en el corto o mediano plazo.

Sí, hay regiones de España donde la velocidad de conexión por cable es de pena y la inalámbrica tampoco es que sea una maravilla. Sin embargo, la inversión que se hace dista muchísimo de la que toca hacer para Starlink.

Le seguiremos la pista al proyecto de Musk y nos encantaría que logre su cometido, pero habrá que esperar un poco más.