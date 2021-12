Twitter tiene nuevo CEO. Durante más de una década Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter estuvo a cargo de la empresa. Ahora (para sorpresa de muchos) ha decidido relevar el timón y enfocarse en Square, otra empresa de la que seguramente tendremos más noticias en los próximos años.

Y como si esto no fuese bastante interesante, ha llamado nuestra atención quién será el nuevo CEO de Twitter. Alguien que para muchos es un total desconocido y que, aun así, es pieza clave para la empresa.

Parag Agrawal, un ingeniero computacional con doctorado en informática estará al frente de Twitter de ahora en adelante. Pero… ¿Quién es y por qué lo han elegido?

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021