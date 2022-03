La red social de vídeos más popular del mundo, TikTok, sigue sorprendiéndonos día a día con canciones muy pegadizas que se hacen virales en cuestión de horas.

Lo interesante de esto es que muchos de esos sonidos ya existían desde hacía bastante tiempo, por lo que sería correcto decir que TikTok es el lugar indicado para que los compositores de música puedan dar a conocer sus creaciones.

Una de las últimas tendencias está relacionada con una canción infantil llamada “My name is Chicky”, tema musical llamativo y alegre que ya ha sido utilizado por más de 10 millones de personas, ¿increíble cierto?

¿De quién es la canción “My name is Chicky”?

A diferencia de la canción de Frailejón Ernesto Pérez que se hizo viral en TikTok, esta en cuestión no ha sido producida por una señal de televisión o una productora de renombre internacional.

Los encargados de crear el sonido más viral de TikTok han sido los populares D Billions, grupo que posee un canal en YouTube Kids y que está compuesto por 3 hombres y una mujer.

Bajo el nombre de “My Name Is”, así es como se llama la canción, este tema musical ha vuelto locos no solo a los más pequeños, pues en TikTok se logran ver a adolescentes y adultos realizar una coreografía divertida y peculiarmente llamativa.

¿Cuál es la letra de “My name is Chicky”?

Si entiendes inglés, no deberías tener problemas para comprender qué es lo que dice la canción, pues la misma se repite de forma constante. De igual forma, si tus hijos están enamorados de la misma, te serviría mostrarles la letra para que aprendan el idioma.

Sin más preámbulos, a continuación te dejamos la letra completa de My name is Chicky:

“My name is Chicky! Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha-Cha! Clap, Clap, Cha-Cha-Cha. Chicky, Chicky, Chicky, Clap, Clap, Cha-Cha-Cha. Chicky, Chicky, Chicky, Clap, Clap, Cha-Cha-Cha. My name is Boom-Boom! Boom, Boom, Boom. My name is Chicky, My name is Cha-Cha. Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Clap, Clap, Cha-Cha-Cha. My name is Lya-Lya! Lya, Lya, Lya, Lya, Lya. My name is … Chicky, Chicky, Chicky. My name is … Clap, Clap, Cha-Cha-Cha. My name is … Boom, Boom, Boom. Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Lya lya lya lya lya. Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Lya lya lya lya lya. Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Chicky, Cha-Cha, Boom-Boom, Lya lya lya lya lya”.

Sin nada más que añadir al respecto, si quieres compartir los vídeos de TikTok que hacen uso de esta canción, te recomendamos descargarlos sin marca de agua usando SSSTikTok.