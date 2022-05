Nothing es una marca que ha dado mucho de qué hablar. Y no es para menos, ya que el creador de la empresa es Carl Pei, el cofundador de OnePlus. A su vez, ten en cuenta que hay muchas expectativas acerca de cómo será el Nothing Phone 1. Otro punto que ha llamado la atención del fabricante es que lanzó Nothing Launcher.

Con esta app puedes personalizar tu móvil como si tuviera Nothing OS. Ahora bien, instalar el launcher en tu Android puede meterte en un lío. ¿Por qué lo decimos? Pues porque tal vez el launcher de Nothing provoque que la policía te detenga. ¡Quédate en la web y descubre el motivo por el cual te puede pasar esto!

El launcher de Nothing tiene tonos de llamada que pueden causarte problemas

El lanzador de apps de Nothing personaliza a fondo tu smartphone (tal y como lo hacen los mejores launchers gratis para Android). Y es que Nothing Launcher cambia por completo el menú de tu móvil y los íconos del sistema.

El problema con la aplicación está en sus tonos de llamada. En concreto, estos sonidos no son adecuados para sonar si estás en un espacio público. Para que lo compruebes por tu cuenta, pincha el siguiente enlace de Dropbox con los tonos de llamada de Nothing Launcher.

Al escuchar el archivo «Nothing_ing_1.ogg», de seguro te diste cuenta de que su sonido se parece al de un rifle de asalto con silenciador. Si tu móvil tiene unos buenos altavoces estéreo, el tono sonará bastante fuerte cuando contestes una llamada.

Esto puede hacer que las personas a tu alrededor se asusten y piensen que están cerca de un tiroteo. La situación puede complicarse aún más en un aeropuerto. Allí los policías y los agentes de seguridad tal vez lleguen a opinar que tú fuiste la causa de todo el lío y te arresten.

Está claro que algo así no es muy probable. Pese a ello, recuerda lo que dice el refrán: «es mejor prevenir que curar».

Por otra parte, hay que aclarar que el launcher de Nothing ha recibido bastantes críticas negativas. Esto ocurre porque a los usuarios no les gustan las funciones ni el diseño del lanzador. En todo caso, recuerda que la app está en fase beta y todavía no se lanza su versión definitiva.

Y tú, ¿qué opinas de Nothing Launcher? ¿Usarías la app pese a que tiene tonos de llamada que podrían causar que te detengan? Cuéntanos en los comentarios.