¿Quién iba a pensar que el audio de un niño podría ser tan viral dentro de una red social? Pues prácticamente nadie. Pero… Internet es un mundo en donde las sorpresas están a la orden del día, y así queda demostrado con este audio que ha llegado a casi todo el mundo.

Al igual que el vídeo de Eso Tilín, en donde aparece un pequeño jovencito bailando por una moneda, el audio denominado como “Hola Juan Carlos” ha logrado batir todo tipo de récords.

Con más de 10 millones de vídeos creados en TikTok, este audio cayó tan pero tan bien entre la comunidad de dicha red social, que esos vídeos subidos a la plataforma (los que tienen el audio original) recibieron miles de visualizaciones en cuestión de horas.

“Hola Juan Carlos”: el audio viral que están usando todos en TikTok

¿Aún no sabes de lo que estamos hablando? Mira el vídeo que te dejamos arriba y escucha con atención lo que dice el niño más amado de TikTok.

Si te cuesta entender lo que dice, no te preocupes, a continuación te transcribimos el audio palabra por palabra: “Hola Juan Carlos, como estás chupa p**a. Te voy a matar cuando vengas”.

Con un insulto de por medio, el audio es utilizado por los usuarios de TikTok con fines puramente humorísticos, pues esas palabras salidas de la boca de un niño, hacen reír a cualquiera.

¿Quién es el niño detrás del audio “Hola Juan Carlos”? Conoce la historia original

El dueño del audio del momento en TikTok, es nada más ni nada menos que un pequeño niño de 9 años llamado Mateo Rodríguez.

Nacido en San Juan, Argentina, Mateó informó a varios medios locales que el audio nació de un cruce de chistes con su tío Juan Carlos, el cual se desempeña como técnico de teléfonos móviles.

Pero… ¿Por qué Mateo le dijo eso a su tío Juan Carlos? Según la historia que ha contado el dueño del audio viral de TikTok, todo está relacionado con una película de terror: “Mi tío me dijo que estaba viendo El Conjuro, y que había un espíritu viéndolo. Para poder hacerme el gracioso, le envié ese audio por WhatsApp”.

El tío de Mateo escuchó el audio y estalló a carcajadas. Tal fue la recepción de ese mensaje de voz, que Juan Carlos buscó un tutorial en Internet para saber cómo descargar un audio de WhatsApp (quería enviárselo a los amigos).

Luego de habérselo enviado a sus amigos, el audio empezó a recorrer miles de móviles, hasta que llegó a un humorista, Andrés Pomiro, quién viralizó el mensaje de voz en TikTok.

¿Cuál es la letra de la canción de “Hola Juan Carlos”?

La mayoría de los audios que se viralizan en TikTok, terminan teniendo una canción que luego es escuchada por millones de personas. Esto mismo sucedió con “Hola Juan Carlos”, audio que se hizo canción y que, increíblemente, está siendo reproducida por las radios de varios países de Latinoamérica.

Si quieres conocer la letra de la canción Hola Juan Carlos, a continuación la vas a poder ver: “Hola Juan Carlos, no te entiendo, no te entiendo nada, porque acá está el espíritu. No te entiendo nada, no te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola Juan Carlos, chupa p**a”.

Sin mucho más que agregar al respecto, si quieres compartir los distintos vídeos de TikTok que utilizan este audio con tus amigos en WhatsApp, te recomendamos usar SSSTikTok, plataforma que te permite descargarlos sin marca de agua.