Con más de 10 millones de vídeos, el audio viral de TikTok que dice “Eso Tilín, vaya Tilín” ha sido replicado por una enorme cantidad de usuarios dentro de la app más descargada del mundo.

Incluso, ha logrado convertirse en meme, pues Facebook, Twitter y hasta Instagram se han hecho eco de este vídeo de TikTok, algo que no sucede siempre, ya que muchos de los vídeos que se hacen virales en TikTok quedan allí.

“Eso Tilín, vaya Tilín”, el viral de TikTok del que están hablando todos

Si aún no viste el vídeo de TikTok en el que se ve a un niño bailando, supuestamente llamado “Tilín”, con tan solo abrir la app de TikTok y buscar “Eso Tilín” podrás encontrarlo.

Analizando más en profundidad el vídeo en cuestión, podemos responder la pregunta que se han hecho todos: ¿por qué se ha hecho tan viral? Y la respuesta es un tanto simple: el vídeo original es muy divertido, pues ver bailar a un niño de una forma extraña llama la atención de cualquier persona.

Gracias a ese vídeo, millones de usuarios en TikTok han usado el audio para crear contenido propio, ¿qué tipo de contenido? Gente bailando de manera graciosa. Lo bueno de este viral es que no tiene ningún tipo de “maldad”, pues reírse de unos simples pasos de baile no tiene nada de malo.

¿Cuál es el vídeo original de “Eso Tilín”?

El vídeo original del meme “Eso Tilín, Vaya Tilín” es el que te mostramos arriba. Si bien el mismo está subido a YouTube, el TikTok original ha sido eliminado por el usuario que lo ha subido.

Si encuentras el mismo vídeo en TikTok, lamentamos decirte que ha sido resubido por otro usuario. Al haber sido eliminado, es imposible hallar el TikTok original dentro de la plataforma.

¿Quién es el niño que aparece en el vídeo “Eso Tilín”?

El baile del niño tuvo lugar en Perú, baile que realizó a cambio de un sol (moneda oficial de aquel país). Si bien el vídeo se hizo viral en TikTok, el mismo es algo viejo, pues se grabó a principios del 2019.

Al tratarse de un menor de edad, la identidad del niño no ha sido revelada, por lo que se desconoce quién es el jovencito, como así también cómo luce a día de hoy.

¿Cuál es la letra de “Eso Tilín”?

A diferencia del viral de Chiky Bombom, personalidad de TikTok que ha creado una canción, la letra de “Eso Tilín” es mucho más simple y corta.

De igual forma, a continuación te dejamos toda la letra de este vídeo viral de TikTok: “Por una china, te vas a meter un pasito. Ándale pe Tilín, no te botes, un sol. No tengo un sol pe, tengo una china nomás. Pe weon, voy a bailar. ¡Ya baila! No, mira yo te quito, pero ya, métele el pasito, métele el pasito Tilín. Uno… Eso, eso Tilín, vaya Tilín, wow Tilín, a la mi*rda Tilín, oe Tilín”