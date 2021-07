Si eres de entrar en TikTok al menos una vez al día, de seguro te habrá aparecido en tú “Para ti” algún vídeo de la tiktoker Chiky Bombom. Esta mujer ha conseguido, en menos de dos meses, convertirse en todo un ícono dentro de la red social.

La fama que ha logrado cosechar en TikTok no se debe a vídeos desagradables, poco originales o problemáticos, todo lo contrario. Chiky Bombom ha conseguido ser quien es en la plataforma de vídeos, gracias a su personalidad.

“Buenas Buenas” Las dos palabras que catapultaron al éxito a Chiky Bombom

Puede llegar a ser complicado entender como dos simples palabras marcan la diferencia. Si bien esas dos palabras sueltas no indican absolutamente nada, cuando salen de la boca de Chiky Bombom todo se transforma en positividad, alegría y buen humor.

Al compás de una música muy alegre, Chiky Bombom logra aumentar la autoestima de cualquier mujer, pues todos sus vídeos dejan en evidencia que esta tiktoker tiene un solo objetivo: demostrarle al público femenino que deprimirse no tiene sentido.

¿Cuál es la historia de vida de Chiky Bombom?

Nacida en República Dominicana, Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, se mudó junto a su familia a New York a los 8 años de edad. A pesar de haber intentado triunfar en el mundo de la música desde muy joven, su carrera profesional dio un salto a principios del año 2015.

Desde ese año, Chiky Bombom empezó a dedicarse a subir vídeos relacionados con la autoestima y el empoderamiento de las mujeres. Tan importante fue el trabajo que hizo durante todo este tiempo, que la oriunda de República Dominicana logró convertirse en una influencer destacada.

Según lo que ha contado ella en su canal de YouTube, la decisión de convertirse en quien hoy es, se debe a los inconvenientes que sufrió con su pareja. Su experiencia como madre soltera hizo que vea la vida con otros ojos, por lo que se prometió a sí misma no hacerse problema por pequeñeces.

Logrando salir de una profunda depresión, la cual casi la lleva a quitarse la vida, Chiky Bombom decidió ponerse una meta: “mostrarles a todos en el mundo cómo mejorar la autoestima con música, baile y frases motivadoras”. Y, si observamos su cuenta de TikTok, podemos decir que esta mujer ha podido cumplir su objetivo, ya que al día de hoy es una de las tiktokers más populares de habla hispana.

¿Cuál es la letra del vídeo “Buenas Buenas” de Chiky Bombom?

Si nunca has visto el vídeo original que catapultó a la fama a Chiky Bombom, te recomendamos que lo veas, pues es sin lugar a dudas un “ritual” en donde solo se sienten buenas vibras.

Por otro lado, si lo has visto, pero no sabes muy bien qué es lo que dice la tiktoker en la canción “Buenas Buenas”, a continuación, te dejamos la letra de este viral de TikTok:

“Buenas Buenas, hoy amanecí rica, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo y hago con ella lo que quiera… Me siento rica, me siento chupable, me siento mamable y hasta el palito masticable. Hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría, macarena a mi cuerpo…”

¿Cuánto dinero gana Chiky Bombom La Pantera en TikTok?

Según lo que hemos podido averiguar, la tiktoker Chiky Bombom gana aproximadamente unos 200 dólares por día. Eso sí, las ganancias tienen que ver únicamente con el pago que le realiza TikTok.

Nosotros no podemos saber cuáles son las ganancias que obtiene por los distintos patrocinios publicitarios que ha logrado conseguir por fuera de la plataforma.

Si te interesa saber cuánto dinero se gana en TikTok, pincha aquí. Allí te mostramos cómo averiguar cuánto ganan los tiktokers más famosos, ¡no te lo pierdas!

Sin mucho más que añadir sobre el tema, te recomendamos apoyar a Chiky Bombom compartiendo sus vídeos en tu cuenta de Facebook, Instagram y TikTok, ¿cómo? Descargando los vídeos desde SSSTikTok.