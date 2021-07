Aquellos que han conseguido hacerse famosos en Internet, siempre han comentado que mantenerse “ahí arriba” puede llegar a ser muy difícil, pues las tendencias cambian y la gente suele aburrirse de las celebridades “espontaneas”.

Pues bien, esto parece que no lo ha entendido Chiky Bombom, la creadora de la frase más popular de Tiktok: “Buenas Buenas”. A pesar de que su carrera empezaba a andar sobre ruedas, los usuarios de TikTok le frenaron el carro de un día para otro.

Considerada como toda una motivadora profesional, Chiky Bombom cometió el gravísimo error de meterse con su público. Si bien esto no parece tan grave, la tiktoker no tuvo mejor idea que “obligar” a aquellos usuarios que hacían contenido con su frase, a retribuirle de forma monetaria para que no sean demandados.

¿Qué ha pasado con Chiky Bombom?

Si bien ya explicamos de forma resumida por qué han cancelado a Chiky Bombom en TikTok, la situación merece muchas más palabras. Pues es un conjunto de cosas las que han sucedido para que toda la comunidad de TikTok se haya enfadado con esta tiktoker.

Todo empezó cuando una usuaria de TikTok, llamada Ferreal4 (nombre de usuario), decidió hacer un vídeo en donde mostraba una simple camiseta con la frase que viralizó Chiky Bombom. Si bien el vídeo recibió millones de visualizaciones y cientos de miles de “me gusta”, la influencer puertorriqueña no parecía estar contenta con el mismo.

Desde su cuenta de Instagram, Chiki Bombom subió el vídeo de esa chica y amenazó con demandarla, ¿por qué? Porque presuntamente esa joven estaba lucrando con la propiedad intelectual de la creadora del “Buenas Buenas”.

Esto no cayó para nada bien, pues la tiktoker empezó a recibir miles de comentarios en sus vídeos que decían cosas como estas: “Quién te crees que eres”, “Cancelada, despídete de tu fama”, “Quieres demandar a una pobre chica por haber hecho una camiseta con tu frase, eres lo peor”.

¿Qué hizo Chiky Bombom ante esta situación?

Viendo que su fama se empezaba a desmoronar, la tiktoker puertorriqueña hizo un vídeo en TikTok aclarando que no iba a demandar a la joven emprendedora, y que solo decía esto para informar que nadie puede usar su frase para obtener dinero.

Como de seguro podrás imaginar, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que no solo los usuarios de TiKTok iniciaron un movimiento para “cancelarla” de la plataforma, sino que además empezaron a hacer vídeos burlándose de la tiktoker.

Pero todo no quedó ahí, ya que la siguiente decisión que tomó Chiky Bombom para calmar las aguas, fue un tanto tonta, ¿qué hizo? Desactivo los comentarios en todos sus vídeos.

Si bien ya nadie podía comentarle sobre lo sucedido, sus vídeos empezaron a caer en picada, pues el algoritmo de TikTok suele quitarle alcance a aquellos vídeos que tienen los comentarios desactivados.

¿Podrá Chiky Bombom recuperar su fama?

Esta es una pregunta a la que nosotros no podemos responder, pues es la propia comunidad de TikTok quien “le levanta o le baja el dedo” a los usuarios que logran hacerse famosos dentro de la plataforma.

Lo que sí podemos decir sobre esta situación, es que Chiky Bombom tiene que ganarse la confianza de todos sus seguidores de nuevo. Sus vídeos transmitían alegría y lograban motivar a cualquier persona.

Si quiere volver a ser lo que fue al principio de su corta carrera, tendrá que pedir disculpas y demostrarle a todo el mundo que ella no es así, o sea, una persona a la que solo le importa el dinero.

Sin nada más que agregar sobre el asunto, si no sabes cuál es la historia de Chiky Bombom, pinchando sobre dicho enlace podrás descubrir cómo salto a la fama, cuáles fueron sus inicios y por qué se ha hecho tan viral en TikTok.