Felez Neveded contexto y vídeo original del audio viral de TikTok

A lo largo de los últimos 10 años, la canción navideña elegida por la mayoría de las personas para festejar este hermoso día festivo fue nada más ni nada menos que All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Si bien en este 2023 también ha quedado en los primeros puestos en lo que respecta a cantidad de veces reproducida en Spotify, TikTok ha sido artífice de la creación de una canción navideña muy rara, pero extremadamente divertida.

Bajo el nombre de Felez Neveded se hace presente una canción que está prácticamente en todos los vídeos navideños que se suben a TikTok. Si ya la has escuchado, pero no entiendes por qué se hizo tan popular, o bien no conoces su origen, estás en el lugar adecuado.

¿Cuál es el contexto de Felez Neveded en TikTok?

Al igual que otros vídeos virales, como por ejemplo el de baile del apellido italiano, o los comentarios que dicen no busquen Kawasaki cargo, Felez Neveded es tan solo un meme que se usa para mostrar árboles navideños raros, graciosos y diminutos.

Así mismo, también se usa esta canción para mostrar situaciones navideñas muy graciosas. Básicamente, el contexto de Felez Neveded es bromear sobre la Navidad con adornos navideños que rozan lo inhóspito.

Este es el vídeo original de Felez Neveded

Tras varias horas de búsqueda, hemos podido dar con la persona que creó este tema viral en TikTok. El usuario que se encargó de darle vida a este tema, fue ni más ni menos que Ternure68lacuerpa. Esta persona suele bromear con el lenguaje inclusivo, pues todas las palabras que enuncia tienen la letra “e” al final de las mismas.

Cabe mencionar que Ternure68lacuerpa imita a una persona muy famosa dentro de TikTok, ¿a quién? A Ternura68. Esta señora realiza directos invitando a gente joven para que canten canciones (estas personas terminan mofándose de la creadora de contenido).

Sin más que añadir al respecto, esperamos que te haya servido la información que compartimos aquí. Si quieres usar la canción en cuestión en tus vídeos navideños, deberás buscarla en TikTok.