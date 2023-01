Tras el enorme impacto que tuvo el meme de Tía Paola en TikTok, el 2023 parecería ser un año plagado de sonidos, vídeos e imágenes virales. Un claro ejemplo de ello es el meme del perro Borzoi, raza que se caracteriza por tener una nariz extremadamente larga.

Junto a una canción que pocos conocían, la cual corresponde a una escena de los queridos Muppets, se han viralizado vídeos en TikTok e Instagram que muestran a una raza de perro extremadamente llamativa. La razón de esto está relacionada con la longitud de la nariz de esos perros, la cual sin lugar a dudas impacta.

¿Qué significa el meme “Didn’t I do it for you” viral en TikTok?