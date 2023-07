Instagram es una de las redes sociales más grandes y rentables para los creadores de alto perfil. Aunque tiene menos usuarios que Facebook y YouTube, su alta tasa de participación se traduce en costes publicitarios más altos. En esta plataforma, las celebridades más importantes ganan cantidades asombrosas de dinero por una sola publicación patrocinada, lo que contribuye a que los ricos se hagan aún más ricos.

Estos usuarios de alto perfil ofrecen una exposición masiva a las marcas que los patrocinan, lo que justifica los montos pagados por las colaboraciones. Aunque estas cifras pueden parecer impresionantes en el mundo virtual, reflejan el poder y la influencia que estos creadores tienen en el mundo real. Pero, ¿sabes en realidad cuánto dinero ganan los famosos por hacer publicidad en Instagram? A continuación, te mostramos la lista de las celebridades de IG con mayores ingresos.

Con el objetivo de ofrecer una visión más clara, el equipo de Visual Capitalist ha compilado una lista que destaca a los famosos de Instagram con los mayores ingresos por publicación. Según una investigación realizada por HopperHQ, existen diversos factores que influyen en las ganancias de los influencers en Instagram.

Estos factores incluyen el número de seguidores, el nivel de compromiso de la audiencia, la categoría del influencer, la composición de su audiencia y su historial de colaboraciones. Aunque el número de seguidores es importante, algunas estrellas lograron obtener mayores beneficios que otras, lo que sugiere que otros elementos también influyen en sus ingresos por patrocinios.

La estrella Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación de la celebridad con la mayor ganancia en la plataforma, superando a Kylie Jenner, Lionel Messi y Dwayne “La Roca” Johnson. HopperHQ ha estimado que el delantero puede ganar hasta 2,4 millones de dólares con una sola publicación en Instagram.

Cristiano Ronaldo beats Kylie Jenner and becomes the highest-paid celebrity on Instagram with £1.87 million per post.

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) July 21, 2023