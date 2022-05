Twitch es una plataforma que ha adquirido mucha popularidad con el pasar de los años y esto ha ocasionado que muchas personas muestren interés en ser streamers. Y a una mayor cantidad de streamers, mayor demanda de moderadores.

Las personas que conozcan cómo funciona Twitch sabrán que para poder tener éxito en esta plataforma no solo se necesita ser una persona que logre captar la atención del público durante las transmisiones. También se requiere del esfuerzo de un equipo de editores, diseñadores gráficos y por supuesto, de moderadores que estén junto al streamer durante toda la transmisión.

Así que, si has pensado en convertirte en moderador de Twitch o si ya lo eres, en definitiva, debes leer este artículo.

Primero que nada, ¿qué hace un moderador de Twitch?

El trabajo de un moderador de Twitch es en líneas generales gestionar la actividad del chat durante el directo del streamer.

Ser moderador implicar realizar ciertas actividades para garantizar el éxito del directo, por lo que también se podría dar el caso de que el streamer te pida que hagas otras actividades que quizás no van con las tareas de un moderador. Por ejemplo, que propongas ideas para mejorar el canal, mantener el chat animado, darles la bienvenida a los nuevos miembros del canal, entre otras cosas.

Básicamente, las actividades que debe hacer un moderador de Twitch no están estrictamente delimitadas. Sí, los moderadores probablemente se encargarán de toda interacción que involucre a los espectadores del canal, pero no se limitan solo a eso.

Mientras más confié el streamer en sus moderadores, más tareas podría asignarles y puede que no precisamente estén directamente relacionadas con moderar el chat, sino simplemente pensando en mejorar el canal.

Según la página oficial de Twitch, las actividades que un moderador desempeña dentro de esta plataforma son:

Expulsar de manera temporal o permanente a usuarios que incumplan las normas. Vamos, lo que todos conocemos como «banear».

de manera temporal o permanente a usuarios que incumplan las normas. Vamos, lo que todos conocemos como «banear». Activar los modos de chat lento , únicamente para suscriptores y para seguidores. También está el modo «emoji», muy útil para cuando el streamer está jugando a un juego de preguntas o trivial.

, únicamente para suscriptores y para seguidores. También está el modo «emoji», muy útil para cuando el streamer está jugando a un juego de preguntas o trivial. Encargarse de iniciar, administrar y finalizar encuestas.

Encargarse de iniciar, administrar y finalizar predicciones.

¿Cuánto dinero podría ganar un moderador en Twitch?

Se podría decir que todos los moderadores que hoy trabajan para un streamer grande y que reciben una paga por ello, iniciaron moderando el canal sin recibir un centavo.

Es decir, si quieres empezar a trabajar como moderador de Twitch, no esperes recibir un pago. Aunque existen los grandes streamers que sí les pagan a sus moderadores un buen salario, ser moderador de estos grandes canales puede resultar ser mucho más difícil de lo que piensas.

Ser moderador de Twitch no es considerado un trabajo oficial, por lo que no existe información oficial sobre cuánto dinero pagan los streamers a sus mods. Sin embargo, según un usuario en Reddit, uno de los streamers más conocidos en Twitch, llamado Ninja, paga a sus moderadores la cantidad de 50 euros por transmisión. Pero claro, esta información no se puede tomar como oficial.

El hecho de que a un moderador de Twitch se le pague por su labor, depende principalmente de qué tan grande sea el canal que esté moderando y esto se debe a que la mayoría de los pequeños y medianos streamers no tienen presupuesto para pagar mods.

La razón por la que los moderadores aceptan realizar el trabajo en Twitch sin recibir un pago es que la intención de estas personas es simplemente ayudar a mejorar las transmisiones de algún streamer que les gusta y que desean apoyar, o simplemente por diversión, no porque quieran ganar mucho dinero.

¿Ser moderador de Twitch tiene beneficios?

Hablar de los beneficios de ser moderador de Twitch es un poco complicado, ya que las condiciones no son las mismas para todos. Y es que una gran cantidad de moderadores en esta plataforma ni siquiera cobran un salario.

Puede que en la mayoría de los casos los moderadores no reciban un pago, pero dependiendo del streamer, si puede que tengan uno que otro beneficio. Por ejemplo, recibir suscripciones gratis del canal que estén moderando, recibir mercancía gratis que represente el canal y, por último, el hecho de sentir que no se trata de un trabajo.

Como lo más probable es que hayas iniciado en el mundo de mods de Twitch por diversión, ni siquiera lo sentirás como un trabajo, probablemente se sienta más como pasar un buen tiempo en línea con amigos, claro, asumiendo que se trata de canales que no son tan grandes.

Para los streamers más grandes, al tener una mayor cantidad de espectadores y mensajes en el chat, el trabajo de los moderadores se hace mucho más pesado, pero asumimos que cuando esto sea así, el moderador sí estará recibiendo un pago por lo que haga, además de los beneficios anteriormente mencionados.

¿Qué busca un streamer de Twitch en sus moderadores?

Debe ser alguien que tenga conocimiento previo del contenido que se transmite en el canal. Es por eso que siempre es buena idea convertir a uno de los espectadores en moderador, ya que estará familiarizado con el estilo del streamer.

Es por eso que siempre es buena idea convertir a uno de los espectadores en moderador, ya que estará familiarizado con el estilo del streamer. Una persona que tenga buen trato con los demás integrantes del grupo.

Alguien con una buena conexión a internet.

Debe ser responsable y confiable.

Consejos para ser un buen moderador de Twitch

Es muy importante confraternizar con la comunidad del canal. Eso hará que te ganes la confianza de los espectadores y creará un ambiente más amigable en el chat.

en el chat. Moderar es un trabajo que se hace en equipo . Si eres una persona que prefiere trabajar solo, quizás ser moderador no sea lo tuyo.

. Si eres una persona que prefiere trabajar solo, quizás ser moderador no sea lo tuyo. Tómate el tiempo de conocer las diferentes herramientas de moderación que ofrece Twitch . Podrás hacer el trabajo de forma rápida y más fácilmente.

. Podrás hacer el trabajo de forma rápida y más fácilmente. Crea un chat de grupo nada más para moderadores, en donde se puedan comunicar cómodamente de manera rápida, como, por ejemplo, usando alguna aplicación como Discord o alguna de estas 4 alternativas que también puedes probar.

Ahora sí, ya estás listo para ser moderador de Twitch. ¡Mucha suerte!.

