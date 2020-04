Desde que empezó la situación del COVID-19 en España, el gobierno ha tomado sus medidas para lidiar con la pandemia. En las últimas horas, por ejemplo, se reveló que usarían la localización de los ciudadanos para controlar la expansión. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo rastrea el gobierno de España la posición de nuestros móviles.

Esto es lo que hace gobierno con la posición de tu móvil

Obviamente, muchas personas indican que esta decisión gubernamental está violando el derecho a la privacidad. Por esta razón, revelaremos lo que podrá saber el gobierno y también lo que no, así podrás saber a ciencia cierta cuánta información tienen sobre ti.

Ojo, hay que destacar que el gobierno no tendrá acceso a nuestros móviles. ¿Por qué? Porque serán las operadoras las que suministren esta información al estado. Esta es extraída desde las antenas, por lo que no revela un cambio de localización preciso pero si es capaz de distinguir cuando te muevas de sitio.

El gobierno español solo quiere detectar los flujos de movimiento de una ciudad a otra, o de una zona de interior a una playa, algo que está prohibido durante la situación actual del coronavirus. Y aunque probablemente no lo sabías, esto ya fue hecho en noviembre para un estudio del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Información en grupo

La información que le llegará al gobierno no se dará con identificadores, nombres o números de teléfonos vinculados a direcciones, pues todo será hecho en conjuntos. De esta forma, el gobierno podrá saber si hay flujos importantes pero no sabrá con exactitud cuáles son las personas que están dentro de los mismos. Las operadoras ya pueden vender estos datos, pero no de una forma individualizada y segmentada.

Las aplicaciones de las comunidades no te pueden rastrear

Cada vez aumenta el número de Comunidades Autónomas que han lazado sus aplicaciones para evitar depender de las llamadas a los servicios de emergencia. En ocasiones, este tipo de herramientas te piden activar el permiso de localización, pero solo lo hacen para confirmar si realmente te encuentras dentro de la comunidad a la que la app presta el servicio.

Y a ti, ¿qué te parece esta medida que está tomando el gobierno español?