Chipi chipi chapa chapa el origen de la canción viral de TikTok

Si hay algo que TikTok y muchas otras redes sociales hacen muy bien es tomar un fragmento de una canción y reproducirla para ti en un montón de vídeos hasta que ya no puedes pasar un segundo sin pensar en esa melodía. En esta ocasión te explicaremos cuál es el origen de «chipi chipi chapa chapa», la canción viral de TikTok.

Al igual que el audio de «mi primera chamba» o el audio de los vídeos de «didn’t I do it for you«, esta canción no tiene mucho sentido, dura a penas unos segundos y se viralizó de la noche a la mañana. Sin embargo, no podemos negar que la canción es muy pegajosa, así que si quieres saber de donde salió y en qué contexto utilizar el chipi chipi chapa chapa, no dejes de leer lo que hemos preparado para ti.

¿Qué es chipi chipi chapa chapa y de dónde salió?

«Dubidubidu» es el verdadero nombre de esta canción o al menos de la canción original de donde se extrajo el fragmento utilizado para los vídeos de chipi chipi chapa. El tema fue originalmente cantado por Christell, una cantante chilena que se hizo famosa a la corta edad de 5 años por sus divertidos e inocentes temas como Mueve el ombligo y, por supuesto, Dubidubidu.

El extracto de la canción utilizado para el audio en tendencia no tiene mucha ciencia, es una melodía hecha con sintetizador, un ritmo sencillo y una letra aún más sencilla. Este se hizo viral gracias a un vídeo subido a TikTok por la cuenta de @mel0dyyyy_02, la cual tomó el audio y lo subió con un vídeo de un gato moviendo la cabeza. Es importante mencionar que para el momento en el que se escribió este artículo, este vídeo de 6 segundos ya tiene más de 44.6 millones de vistas en TikTok.

¿En qué contexto se utiliza este audio correctamente?

Para ser honestos, lo más probable es que no haya un mal uso para este audio, es una simple canción, sin mucho sentido, es decir, puede ser usada de múltiples maneras. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios que han usado este audio, lo combinan con vídeos de sus mascotas haciendo cosas tontas y divertidas.

Así que si tienes algún vídeo tonto, cómico y sin sentido tuyo, de tus amigos o especialmente de tus mascotas, el dubidubidu, puede ser el audio perfecto para acompañarlo. Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre el origen de la canción viral de TikTok, chipi chipi chapa chapa. Si el artículo te ha parecido interesante, compártelo con tus colegas que no han podido dejar de cantar este divertido tema.