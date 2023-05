A inicios del año pasado, el Asistente de Google estrenó las llamadas frases rápidas, una serie de comandos con los que el usuario puede indicarle acciones al asistente sin tener que decir «Hey Google». Pues bien, una de estas frases son las palabras «Detener» (Stop) o «Posponer» (Snooze) con las que, al decirlas en voz alta, se puede desactivar la alarma programada en el móvil.

Ahora bien, por el momento, la función «Detener» y «Posponer», que permite controlar la alarma mediante comandos de voz, solo está disponible en los últimos móviles de la marca (Google Pixel 6 y Pixel 7). Y menos mal no ha llegado a todos los móviles Android. ¿Por qué? Pues un curioso error está provocando que una canción de los Pixies desactive la alarma de los Pixel 6 y Pixel 7. A continuación, te contamos por qué «Where Is My Mind?» hará que te quedes dormido.

¿Por qué esta canción de Pixies hace que el Asistente de Google desactive la alarma de tu móvil Pixel?

Un usuario de Reddit ha sido el encargado de reportar este curioso error que desactiva la alarma de los Google Pixel 6 y Pixel 7. Y es que la famosa canción «Where Is My Mind?» de los Pixies logra desactivar la alarma de estos móviles al activar un comando de voz. De hecho, la banda de rock independiente ya ha pedido disculpas por este error en su cuenta de Twitter:

Pero… ¿Por qué sucede esto? Pues como se puede ver en el vídeo que dejamos arriba, la canción inicia con un «Oooh» que luego es interrumpido abruptamente por un «Stop». Así, el mítico «Stop» (Detener) con el que empieza la canción es reconocido por el Asistente de Google como el comando para desactivar la alarma. Lo curioso es que otros usuarios de Reddit han intentado replicar esto con otras canciones que tienen la palabra «Stop» como «Don’t Stop Me Now» de Queen sin obtener el mismo resultado.

¿La solución a este problema? Pues si tienes un Google Pixel, por el momento debes tratar de evitar que la canción «Where Is My Mind?» de los Pixies sea la primera en tu lista de reproducción al despertar.