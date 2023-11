Alexa, me da miedo mi casa explicación del trend de TikTok

En los últimos días, se ha hecho viral en TikTok un trend con un reto que involucra a la asistente virtual de Amazon, Alexa. El trend consiste en decirle a Alexa que te da miedo tu casa y grabar tu reacción a su respuesta. Si eres de esas personas que disfrutan de un buen susto, no puedes perderte lo que tenemos para contarte.

Si te interesa conocer más de otros memes y retos en tendencia en TikTok te dejamos nuestro artículo que explica el meme de Josh Hutcherson que es popular en la red social de vídeos. También te dejamos un artículo en el que hablamos del trend que te permite descubrir tu vibra aesthetic usando un filtro de TikTok.

¿Qué pasa si le digo a Alexa que me da miedo mi casa?

Desde siempre hemos disfrutado de las ocurrencias de las respuestas de los asistentes virtuales, ya que son divertidas y muy ingeniosas. Y ahora se está haciendo viral en TikTok una función de los dispositivos con Alexa que convierte al asistente virtual de Amazon en un personaje de una historia de terror.

Al decirle la frase «Alexa, me da miedo mi casa» a tu Echo Dot, tu Amazon Echo Show o cualquier dispositivo que esté equipado con Alexa, esta te responderá de una forma muy horripilante. Algunas de sus respuestas más comunes incluyen las siguientes:

Te aconsejo que no enciendas la tele después de medianoche, los canales se cambian por sí solos.

Si supieras quién acaba de entrar a tu recámara, no te atreverías a ver el espejo de tu cuarto.

Si supieras quién está entre las paredes de tu baño, no cerrarías los ojos al bañarte.

Cuidado con lo que hay debajo de tu cama, podría ser tu peor pesadilla.

Algo se mueve en el cuarto de los juguetes, si yo fuera tú, no me acercaría.

Lo mejor de todo esto es que Alexa se mete en el personaje y habla con un tono bastante lúgubre, haciendo que el efecto de terror se sienta más presente. Recuerda que, si tu Alexa no está funcionando bien, te tenemos un artículo que puede ayudarte a solucionar tus problemas con estos dispositivos.

¿Cómo activar el modo tenebroso de Alexa?

Este truco tiene una condición que no muchos conocen y que no les permite activar el modo tenebroso de Alexa. Esta condición es que, si quieres que el dispositivo te responda con alguna frase de miedo, debes hablarle en un tono bajo, como si estuvieras susurrando. Si dices «Alexa, me da miedo mi casa» con un tono de voz alta o normal, Alexa solo te preguntará si todo está bien y si necesitas ayuda.

Así que si no quieres preocupar a tu asistente virtual, asegúrate de decir «Alexa, me da miedo mi casa» susurrado. Y con ese consejo finalizamos nuestro artículo sobre el trend de TikTok de Alexa, me da miedo mi casa. Inténtalo en tu casa y luego nos cuentas tu experiencia con el ayudante virtual de Amazon.