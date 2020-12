Las redes sociales y el Internet en general han cambiado radicalmente la manera de relacionarnos con las personas. Por supuesto, la forma de ligar y de encontrar el amor también se ha modernizado gracias a apps como Tinder y Badoo. Y es que antes enamorarse de personas que solo conocíamos por Internet era toda una anomalía, mientras que ahora es algo muy común que sucede a diario en todas partes del mundo.

Cuando se usan con seriedad, las apps para ligar son herramientas muy útiles para enamorarse o establecer una relación pasajera. Sin embargo, debes tener en cuenta que no vivimos en un mundo color de rosa. Si no usas estas aplicaciones con un mínimo de prudencia, podrías poner en riesgo tu vida misma.

De hecho, hay ciertas reglas no escritas para usar apps para ligar que no deberías pasar por alto por tu seguridad. ¿Sabes cuáles son? Enseguida te las mostramos.

Revelar tus datos privados de primeras

Esto es algo que debería ser obvio para todos. Si vas a ligar por Internet, no deberías dar tu información privada (como tu dirección) a cualquier persona con la que lleves hablando unas pocas horas y realmente no conozcas. Ten en cuenta que las apps para ligar las pueden usar todo tipo de personas, incluyendo estafadores, delincuentes, etc.

No des a conocer tan rápido los lugares que normalmente visitas, quiénes son y dónde están tus familiares, tu cumpleaños y otra información personal. Y si la persona te hace muchas insinuaciones o solicitudes para que le des estos datos privados, es mejor que la evites.

Una vez que lleven muchos días conociéndose y ya se sientan más en confianza, podrías comenzar a compartir cierta información de tu vida personal.

Lanzarse como un loco a por una cita

Ser muy insistente en apps como Tinder o Badoo para conseguir una cita te hace quedar mal en todos los sentidos. En el mejor de los casos, la gente se dará cuenta de que estás desesperado y no te harán caso. Sin embargo, también pueden pensar que eres un secuestrador o algo peor y te denunciarán.

Pero lo peor de todo es que los depredadores que andan por ahí sueltos en las apps para ligar te verán como presa fácil y te atraparán en sus redes. Así que ten muchísimo cuidado con la actitud que adoptas en estas aplicaciones. No olvides que no todas las personas tienen buenas intenciones al ligar por Internet.

Poner muchas fotos tuyas

De cierta forma, tus fotos también forman parte de tus datos privados. Evidentemente, en apps como Tinder y Badoo es muy necesario poner fotos donde aparezcas para aumentar tus probabilidades de ligar. Sin embargo, 2 o 3 fotos reales donde se te vea bien son suficientes para que puedas lograr tu objetivo. No es necesario que difundas por estas aplicaciones miles de fotos tuyas por cuestiones de seguridad y privacidad.

Recuerda que actualmente existen los deepfakes con los que se puede suplantar la identidad de cualquiera. Por ello, si publicas muchas fotos tuyas, alguien malintencionado pueda cogerlas y alterarlas para incriminarte o acusarte de cosas que no has hecho con fotos que parecen auténticas. Ya hay muchos antecedentes de personas que han perdido su trabajo y amigos por culpa de un deepfake, así que ten cuidado con esto.

Saltarse las restricciones del COVID para conocerse

Ante todo, tu salud es lo primero y eso no debes olvidarlo al usar aplicaciones para ligar. Respeta el confinamiento, los cierres perimetrales y todas las restricciones que hay actualmente por la pandemia del COVID-19. No te las saltes solo por conocer a una persona, pues es mejor prevenir que lamentar.

Si quieres ver y hablar con tu pareja de forma más amena, hazle una videollamada. Recuerda que todo esto es temporal y más temprano que tarde podrás conocerla en persona. Y si tu pareja se niega o pone muchas excusas para conocerse por videollamada, pues ya puedes comenzar a dudar de su verdadera identidad.

Reunirse en tu casa o dejar que te busque en su coche

Ahora bien, una vez que sea posible transitar libremente y puedan conocerse en persona, lo ideal es que se reúnan en un lugar público. Nunca aceptes que venga a tu casa o que tú vayas a la de él o ella, ya que puede haber estado engañándote todo este tiempo con malas intenciones. Sé prudente y pacten reunirse en un lugar donde hayan muchas personas para pedir ayuda en caso de que sea necesario.

Otro consejo que queremos darte es que, si deciden reunirse en un restaurante u otro sitio público, tampoco aceptes que te busque en su coche para llegar al lugar juntos. Lo mejor es que vayas por tus propios medios porque, una vez dentro del coche, estarás atrapado y te podrá llevar a otra localización. Además, es posible que la persona no sepa conducir o conduzca de forma imprudente y ponga en riesgo tu vida.

¡Eso es todo! Esperamos que ahora ya sepas cómo usar apps como Tinder y Badoo de manera segura sin arriesgar tu privacidad y salud.