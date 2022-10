Si bien DALL-E 2 fue la primera Inteligencia Artificial que se popularizó para generar imágenes únicas a partir de texto, Stable Difussion es la que más nos ha sorprendido y todo es gracias a su naturaleza abierta y a la comunidad. A diferencia de DALL-E, Stable Diffusion es de código libre y permite que cualquiera pueda entrenarla y modificarla con patrones específicos para generar ciertos tipos de imágenes. Así es como se creó Text-to-Pokémon, la IA para crear Pokémon únicos basada en Stable Diffusion.

En esta oportunidad, te traemos otra IA basada en Stable Diffusion que se ha popularizado en Reddit gracias a los amantes de los animes y la cultura japonesa. Se trata de Waifu Diffusion, un modelo de difusión latente de texto a imagen que ha sido condicionado para crear imágenes de chicas de anime de alta calidad. A continuación, te explicamos un poco más cómo es esta IA y cómo puedes utilizarla desde tu móvil para crear tus propias waifus.

Qué es Waifu Diffusion y qué hace

Waifu Diffusion es una IA basada en Stable Diffusion 1.4 que crea imágenes de chicas con estilo anime a partir de una descripción de texto. Técnicamente, es un modelo de difusión latente que ha sido entrenado con 680 mil imágenes de anime. Fue creada con fines de entretenimiento, aunque también puede utilizarse como asistente de arte.

Cuenta con la misma licencia de uso CreativeML OpenRAIL-M de Stable Diffusion, así puedes usarla totalmente gratis sin restricciones, siempre y cuando no utilices el contenido generado para fines ilegales o perjudiciales.

2 formas de usar Waifu Diffusion desde el móvil

¿Quieres probar Waifu Diffusion para crear tus propias waifus? Hasta hace poco, la única forma de usarla era instalándola en tu propio PC, lo cual requiere un gráfica bastante potente. Por suerte, ya existen dos métodos para utilizar Waifu Difussion sin siquiera tener un PC. Uno de ellos consiste en usar los servicios en la nube de Google Colab (el más complicado) y el otro consiste en usar una demo de la IA disponible en Hugging Face (más sencillo, pero con limitaciones).

Cómo usar Waifu Diffusion desde el móvil con la demo

Hakurei, el principal desarrollador de Waifu Diffusion, ha creado una demo de su IA en la web Hugging Face para que cualquiera pueda usarla sin complicaciones. Si quieres probarla, simplemente ingresa en el siguiente enlace y listo.

Enlace | Demo de Waifu Diffusion

Con solo introducir la descripción de texto y pulsar en Run, ya podrás crear la chica de anime que desees. El problema de este método es que depende de un servidor común que suele saturarse y tiene colas de espera (aunque no son para nada largas). Además, parece que la versión de Waifu Diffusion disponible en esta demo se entrenó con menos imágenes, según lo que dice la descripción de la misma.

¡Ah! Y no podrás personalizar ningún parámetro de la generación. Solamente puedes introducir la descripción de texto y por defecto la app te generará dos imágenes distintas según lo que escribiste. Si solo quieres ver cómo es esta IA y generar algunas ideas de chicas waifu para tus proyectos o para bromear con tus amigos, no es una mala opción. Ahora bien, si quieres explorar a fondo y averiguar de qué es capaz esta IA, y no tienes una GPU potente para instalarla en tu PC, echa un ojo al siguiente método.

Cómo usar Waifu Diffusion desde el móvil con Google Colab

Cómo usar Waifu Diffusion con Google Colab 1 de 3

Si quieres probar la última versión de Waifu Diffusion sin largos tiempos de espera y sin limitaciones, sigue estos pasos para usarla desde tu móvil:

Primeramente, accede a esta versión de Stable Diffusion en Google Colab. Debes iniciar sesión con tu cuenta de Google si aún no lo has hecho en tu dispositivo. Si tienes Google Colab Pro (la suscripción de pago del servicio), te recomendamos ir a Entorno de ejecución > Cambiar tipo de entorno de ejecución y escoger la opción High-RAM para un mejor rendimiento de la IA. Esto es opcional, así que no te preocupes si no puedes seleccionar esta opción.

si aún no lo has hecho en tu dispositivo. Ahora, presiona el botón de Play que está al lado del código «import os», selecciona Ejecutar de todos modos y espera a que cargue por completo. Es posible que no veas este botón con el icono de Play, sino como dos corchetes. Igualmente, cabe aclarar que este procedimiento hará que Google Colab dé error, pero no te preocupes, es normal.

que está al lado del código «import os», selecciona y espera a que cargue por completo. Es posible que no veas este botón con el icono de Play, sino como dos corchetes. Igualmente, cabe aclarar que este procedimiento hará que Google Colab dé error, pero no te preocupes, es normal. Luego, presiona también el botón de Play que está al lado del código «!git clone» y espera a que cargue por completo.

y espera a que cargue por completo. Seguidamente, accede a la página de Waifu Diffusion en Hugging Face. En la sección « Files and versions » busca la última versión disponible que, al momento de escribir este artículo, es la « model-epoch09 «. Como puedes ver, hay varias sub-versiones de esta versión. Si estás usando Googla Colab gratis debes pinchar en la que finaliza en « float16.ckpt « , pero si tienes Colab Pro puedes pinchar en la que acaba en «full.ckpt».

» busca la última versión disponible que, al momento de escribir este artículo, es la « «. Como puedes ver, hay varias sub-versiones de esta versión. , pero si tienes Colab Pro puedes pinchar en la que acaba en «full.ckpt». En la página que se abrirá, verás la opción Download . Mantén presionada esa opción y en el menú que se abrirá presiona en Copiar enlace (solo necesitas el enlace, no tienes que descargar nada).

. Mantén presionada esa opción y en el menú que se abrirá presiona en (solo necesitas el enlace, no tienes que descargar nada). Regresa a la ventana de Google Colab y en la sección de «Normal 1.4 model» borra todo para pegar esto: !wget https://huggingface.co/hakurei/waifu-diffusion-v1-3/resolve/main/model-epoch09-float16.ckpt -O /content/stable-diffusion-webui/model.ckpt (sustituye la dirección de huggingface de este código por el enlace que copiaste antes).

(sustituye la dirección de huggingface de este código por el enlace que copiaste antes). Presiona el botón de Play que está al lado del código que acabas de pegar.

que está al lado del código que acabas de pegar. También pulsa el botón de Play que está al lado del código !COMMANDLINE_ARGS= . Y espera a que termine de cargarse. Cuando finalice, presiona también el botón de Play de la siguiente línea de código.

. Y espera a que termine de cargarse. Cuando finalice, presiona también el botón de Play de la siguiente línea de código. Ahora, en el siguiente «!COMMANDLINE_ARGS=» tienes que reemplazar la palabra «me» por un nombre de usuario que tú quieras y la palabra «qwerty» por una contraseña a tu elección . En mi caso, lo reemplacé por «androidphoria» y «1234» respectivamente. Después, presiona el botón de Play correspondiente a esa línea de código.

. En mi caso, lo reemplacé por «androidphoria» y «1234» respectivamente. Después, presiona el botón de Play correspondiente a esa línea de código. Cuando termine de cargarse, verás que al final dice « Running on public URL «. Presiona el enlace que está al lado de ese mensaje (este enlace solo permanece activo durante 72 horas).

«. Presiona el enlace que está al lado de ese mensaje (este enlace solo permanece activo durante 72 horas). En la página que se abrirá, introduce el nombre de usuario y la contraseña que definiste antes en las casillas Username y Password respectivamente. Toca en Enviar para entrar.

¡Listo! Ahora ingresarás en una app web donde solo debes escribir en el recuadro Prompt la descripción de la waifu que quieres que la IA cree. Pulsa el botón Generate para que se genere. De ahora en adelante, solo tienes que ingresar en el enlace que te generó Google Colab para crear tus propias chicas de anime con Waifu Diffusion.

¿Qué hago si ya no puedo acceder al enlace de la app web de Waifu Diffusion?

Si el enlace se cae, solo tienes que generarlo de nuevo desde Google Colab. Para no repetir todos los pasos de nuevo, te recomendamos pulsar en Archivo > Guardar una copia en Google Drive en el archivo de Google Colab que has modificado. Esto guardará una copia personal en tu cuenta de Google del código exacto para generar el enlace de la app web Waifu Diffusion cada vez que quieras sin tener que configurar todo desde cero (guarda el enlace de la dirección de la copia creada por si luego no sabes cómo acceder a ella).

Por cierto, recuerda revisar cada tanto en Hugging Face si hay una nueva versión de Waifu Diffusion para cambiar el enlace que se coloca en la parte de «Download the model from huggingface. See link at the start for different ways» y así disfrutar de las últimas novedades y mejoras de esta IA.

Consejos para crear la waifu exacta que quieres con Waifu Difussion

Ten en cuenta que la IA solamente entiende el idioma inglés, así que únicamente puedes introducir palabras en inglés. Además, tienes que seguir un formato específico de descripción para que Waifu Diffusion entiende exactamente lo que quieres. Este es el formato ideal: original, 1girl, solo, portrait, hoodie, wearing hoodie, red hoodie, long sleeves, simple background, backlighting, rain, night, depth of field. Es decir, tienes que poner las características en inglés de la imagen que deseas, separadas con comas.

Sus desarrolladores recomiendan seguir estos consejos al momento de ingresar la descripción de texto:

Añade más etiquetas a tu descripción , especialmente etiquetas de composición. Puedes encontrar una lista completa aquí.

, especialmente etiquetas de composición. Puedes encontrar una lista completa aquí. Incluye una etiqueta de derechos de autor que se asocie con arte de alta calidad como genshin impact o arknights.

que se asocie con arte de alta calidad como genshin impact o arknights. Sé específico . Utiliza etiquetas específicas. El modelo no puede asumir lo que quieres, así que tienes que ser específico.

. Utiliza etiquetas específicas. El modelo no puede asumir lo que quieres, así que tienes que ser específico. No uses guiones bajos. Están obsoletos desde Waifu Diffusion 1.2.

Así que echa a volar tu imaginación para crear los personajes de anime que desees sin tener que dibujarlos. No olvides que usar esta IA para generar imágenes con fines ilegales o perjudiciales está prohibido según la licencia de uso. Utilízala con prudencia para lo que quieras, pero siempre sin afectar a nadie.